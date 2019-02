John Mo, ex-director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, foi considerado inocente face à acusação de ter cometido um crime de violação, em Junho do ano passado. A sentença foi lida esta manhã e o tribunal considerou que as provas não permitem deduzir ter existido qualquer tipo de violência ou oposição da queixosa.

Segundo o entendimento do colectivo de juízes, a estudante, de uma outra instituição de ensino, nunca teve qualquer atitude de rejeição dos avanços do ex-professor universitário. Na sentença ficou também expresso que a queixosa teve oportunidade para “fugir do local”, mas que não o fez, apesar de estar num estado tido como lúcido. Depois de uma ida à casa-de-banho, a mulher terá mesmo voltado à sala de karaoke onde o envolvimento entre os dois decorreu, e voltou a sentar-se no colo de John Mo.

Também os outros dois arguidos, Lei Iok Pui e Yang Manman, que enfrentava acusações da prática dos crimes de violação e omissão de auxílio, foram considerados inocentes.

No final da leitura da sentença, a juíza fez questão de sublinhar que as decisões dos tribunais obedecem exclusivamente à lei e às provas apresentadas, sem que haja influência de eventuais opiniões na sociedade.