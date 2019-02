O Kartódromo de Coloane vai estar novamente pleno de actividade em 2019. Além dos campeonatos de Macau que preenchem em larga margem as datas disponíveis no calendário de provas da infraestrutura inaugurada em 1996, os dois eventos internacionais de carácter anual acolhidos pelo kartódromo estão já confirmados. O Campeonato Open Asiático de Karting (AKOC, na sigla inglesa) visitará a RAEM no fim-de-semana de 8 e 9 de Junho, enquanto o Grande Prémio Internacional de Karting irá ser realizado no primeiro fim-de-semana de Dezembro.

Macau foi por mais de uma década palco da abertura do Campeonato Open Asiático de Karting, mas este ano não terá a honra de abrir as hostilidades. Isto, porque a organização filipina da competição conseguiu o que há muito ambicionava, realizar um evento na China Interior. Sendo assim, antes da caravana do AKOC desembarcar em Coloane, vai fazer uma paragem em Pequim para a primeira jornada de um campeonato que engloba uma panóplia variada de classes – Mini Rok, F125 Jr Open, X30 Jr, Rok Jr, Rotax Jr, F125 Sr Open, X30 Sr, Rok GP Sr, F125 Master Open e F125 Veteran Open.

Depois da visita ao território no mês de Junho, a competição seguirá para o Kartódromo de Clark, nas Filipinas, e terá também uma ronda em Chang Mai, na Tailândia, para, como é tradição, realizar a sua prova de encerramento de temporada no programa do Grande Prémio Internacional de Karting de Macau.

O evento que vem sendo a ser co-organizado pela Associação Geral-Automóvel Macau-China (AAMC), Instituto do Desporto (ID) e Direcção dos Serviços de Turismo (DST), está já no calendário internacional de eventos da CIK-FIA, com data marcada para os dias 5, 6, 7 e 8 de Dezembro.

Além das competições que seguem o AKOC, no evento de fim de ano da RAEM estão, por agora, registados no calendário de eventos da federação internacional os campeonatos de karting da China, nas classes Mini Rok, Junior e Master, assim como a “Taça KZ AAMC”, troféu que em 2018 foi ganho por Morghan Loganathan de Singapura.

A exemplo de anos anteriores, o programa do evento que o ano passado reuniu cento e cinquenta pilotos deverá incluir também uma corrida “cabeça de cartaz”, com moldes a anunciar. Recorde-se que o veterano italiano Marco Ardigò venceu a pretérita edição, naquele que foi o seu quinto triunfo no Grande Prémio Internacional de Karting de Macau.