40 imagens inéditas do arquivo de negativos de Fan Ho vão estar em exposição na Galeria Blue Lotus, em Hong Kong, a partir de 21 de Março. “Retrato de Hong Kong” apresenta o território e as suas gentes numa viagem retrospectiva do trabalho documental do fotógrafo

“Retrato de Hong Kong” é título da exposição fotográfica de Fan Ho que vai estar patente de 21 de Março a 28 de Abril na Galeria Blue Lotus em Hong Kong. A mostra resulta da compilação de trabalhos inéditos seleccionados do arquivo de negativos do fotógrafo. “Em 2015, Fan Ho seleccionou cerca de 500 negativos antigos do seu espólio”, é referido numa nota da apresentação do evento. Após a sua morte em 2016, e com o trabalho inacabado, a família auxiliada por Sarah Greene pegou na pré-seleccção de Ho e concluiu o projecto que vai agora estar patente ao público.

O resultado é um corpo de trabalho que se aproxima da visão documental, “em comparação com a abordagem mais conhecida e altamente estilizada”, aponta a organização.

O próprio autor referia, já aos 28 anos quando escreveu o manifesto “Thoughts on Street Photography”, que as suas “fotografias de rua, mais realistas, raramente eram escolhidas” para exposição por considerar que não representavam a estética dominante. Contudo, o artista salientava no mesmo manifesto, que o seu desejo era que essa tendência fosse mudando. “Thoughts on Street Photography”, publicado pela WE PRESS de Hong Kong em Junho de 2017, foi premiado como o “Melhor Livro do Ano” pela Federação HK de Editores de Livros na 11ª Competição do Prémio de Livros de Hong Kong.

A vida na rua

“Retrato de Hong Kong” traz agora a selecção desejada pelo autor através de um conjunto de imagens que tencionam levar o público numa viagem “do oeste para o este de Hong Kong, começando com as pessoas e os seus barcos, passando pela sua construção e modernização, do outro lado do porto até o lado de Kowloon, e terminando nos Novos Territórios e nas águas calmas de Hong Kong”, refere a organização.

A mostra conta com 40 obras, incluindo algumas peças raras da colecção do fotógrafo. A par da exposição vai ser apresentado um livro homónimo.

O fotógrafo

Nascido em Xangai, em 1931, Fan Ho mergulhou na imagem fotográfica aos 14 anos quando começou a fotografar com uma Kodak Brownie do seu pai. Mais tarde, aos 18 anos, foi também o pai que lhe disponibilizou uma Rolleiflex de lente dupla, com a qual fez todas as suas imagens premiadas. Em 1949, a família mudou-se para Hong Kong, onde o jovem fotógrafo explorou a fotografia de rua.

Chamado de Cartier-Bresson do Oriente, o trabalho de Fan Ho rendeu ao fotógrafo mais de 300 prémios locais e internacionais.

As suas obras integram várias colecções públicas e privadas destacando-se a presença no M + Museum (Hong Kong), no Hong Kong Heritage Museum, na Bibliothèque National de France, no Museu de Arte Moderna de São Francisco e no Museu de Arte de Santa Bárbara (EUA).