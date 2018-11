Chui Sai On, Chefe do Executivo, afasta, para já, a possibilidade de vir a rever a lei de terras, uma vez que pretende esperar os resultados do trabalho de investigação do Comissariado contra a Corrupção (CCAC). “Não temos qualquer ideia relativamente à revisão da lei”, frisou.

“Pedi ao CCAC para fazer a apreciação da lei de terras no que toca aos procedimentos administrativos. Não posso adiantar se vamos ou não rever a lei porque o CCAC acabou de receber a ordem para fazer o estudo. O relatório vai depois ser tornado público”, frisou na conferência de imprensa posterior à apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano.

Quanto às polémicas relacionadas com a reversão de terrenos para a Administração, Chui Sai On considerou que as críticas “podem ser sobre os procedimentos administrativos [na aplicação da lei de terras] e por isso pedi ao CCAC para ver se esses procedimentos estão de acordo com a lei”.