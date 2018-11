Os funcionários públicos vão ganhar mais 3,3 por cento já a partir do dia 1 de Janeiro do próximo ano. É uma das medidas avançadas hoje na apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On.

“Após auscultar as opiniões da Comissão de Avaliação das Remunerações dos Trabalhadores da Função Pública e das associações dos trabalhadores da Função Pública, o Governo propõe-se actualizar o valor do multiplicador indiciário da tabela salarial para 88 patacas”, consta no relatório ontem lido pelo Chefe do Executivo na Assembleia Legislativa.

No mesmo relatório, o Chefe do Executivo frisou que vai ser feita uma “optimização das medidas de acordo com os interesses e regalias dos funcionários públicos”, além de ser garantido “apoio psicológico”.

Apesar dos aumentos salariais, o deputado José Pereira Coutinho criticou o facto do Executivo não ter anunciado novas medidas sobre a responsabilização dos titulares dos principais cargos. “É bom que estas LAG fiquem marcadas pelos aumentos ou pelo menos manutenção dos apoios. Mas estas LAG, no âmbito da responsabilidade dos titulares dos principais cargos, fica muito a desejar. No ano passado foi dito que deveriam existir normas e que a lei iria ser revista, nomeadamente o estatuto e regras de conduta. Tudo isto caiu em saco roto. Todos os dias temos trabalhadores a serem explorados e a trabalhar nas FSM 15 horas por dia sem poder estar com as suas famílias”, apontou.