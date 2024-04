ONU lança em Macau rede para desenvolvimento responsável e sustentável da IA

A Universidade das Nações Unidas (UNU) lançou hoje, em Macau, uma rede para o desenvolvimento responsável e sustentável da Inteligência Artificial (IA), que pretende apresentar propostas à cimeira do futuro, prevista em setembro. “Queremos criar uma plataforma global que pense, planeie e atue em conjunto nas questões que a IA levanta, com o setor privado, governamental, sociedade civil e comunidade em geral”, disse o reitor da UNU, Tshilidzi Marwala.

“Os problemas que a IA coloca atualmente são grandes” e, por isso, há que “juntar todos aqueles setores da sociedade para pensar, planear e atuar em conjunto”, salientou o sul-africano.

Mais de 120 oradores de cerca de 30 países debateram, na conferência organizada pelo Instituto das Nações Unidas no território, desenvolvimento sustentável e responsável da IA, bem como perigos e desafios.

Sob o tema “IA para todos: Colmatar as diferenças e construir um futuro sustentável”, três vertentes estiveram em foco: acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), governança futura da IA e desenvolvimento das capacidades com uma IA inclusiva, equitativa e justa.

Na abertura, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura disse que Macau quer receber “talentos e peritos das áreas científicas e tecnológicas de todo o mundo para virem para a RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] no intuito de iniciarem e desenvolverem os seus negócios”, depois de as autoridades terem destacado a indústria de “tecnologia de ponta” como uma das quatro principais indústrias locais, incluindo a IA, como as prioridades de desenvolvimento para os próximos cinco anos.

Nesse sentido, Elsie Ao referiu a implementação de várias políticas como o lançamento do programa de captação de quadros qualificados no âmbito da indústria de tecnologia de ponta, no âmbito da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.

“A RAEM também se concentra no empenho da construção de um ‘Centro de Intercâmbio e Cooperação de Ciência e Tecnologia entre a China e os Países de Língua Portuguesa’ para atrair projetos de inovação científica e tecnológica nacionais e estrangeiros para se estabelecerem na RAEM, na Zona de Cooperação Aprofundada e na Grande Baía”, indicou.

A cimeira do futuro deverá decorrer na sede da ONU, em Nova Iorque, e é mais um dos esforços do secretário-geral para colocar a Agenda 2030 e os 17 ODS “no caminho certo”.