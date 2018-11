Sonny Lo defende que a crescente securitização vivida em Macau e Hong Kong é fruto de medidas mais rígidas adoptadas por Pequim devido a um clima de “insegurança” vivido no seio do regime chinês desde 2012, quando ocorreram os primeiros ataques terroristas no país e Xi Jinping sofreu algumas ameaças

Convidado da Associação de Ciência Política de Hong Kong para a conferência anual promovida por esta entidade, o académico Sonny Lo, professor do Instituto de Educação de Hong Kong, falou no passado sábado sobre o crescente panorama de securitização vivido nas duas regiões administrativas especiais da China.

Ao HM, o professor universitário confessou que Macau e Hong Kong “estão a caminhar no sentido [da existência] de ‘Um País, vários sistemas’”, uma vez que “o desenvolvimento do conceito ‘Um País’ tem vindo a influenciar uma mudança no conceito ‘Dois sistemas’”.

Isto porque “a securitização do sistema político chinês desde o presidente Xi Jinping tornou-se visível quando este foi eleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês em 2012, o que veio trazer uma transformação profunda nas formas como Hong Kong e Macau têm sido governadas”, referiu na sua apresentação.

