As autoridades sanitárias chinesas anunciaram que vão oferecer aconselhamento e inoculação gratuitos de vacinas contra a raiva, noticiou a imprensa oficial, após o escândalo gerado por irregularidades no segundo maior fabricante chinês de vacinas.

Mais de 36.000 hospitais do país foram destacados para oferecer aqueles serviços, que permitirão a qualquer cidadão ser gratuitamente vacinado contra a raiva, doença viral que todos os anos causa, em média, 2.000 mortos na China, segundo a Organização Mundial de Saúde. Também permitirá aos pacientes que estiveram em processos de vacinação com doses fornecidas pela empresa implicada no escândalo, a Changsheng Biotech, mudar gratuitamente para inoculações produzidas por outras firmas, informou o jornal Global Times.

Uma investigação à empresa confirmou que a Changsheng recorreu a material fora de prazo no fabrico de vacinas contra a raiva para uso humano, e que não registou correctamente as datas ou os números de série dos produtos, pelo menos desde 2014. O Global Times detalha que, até à data, não se registaram casos mortais entre pessoas que receberam vacinas adulteradas.