Reportagem de João Pimenta, da agência Lusa

Em Guiyang, capital de uma das províncias mais pobres da China, milhares de servidores, dispostos em túneis escavados em montanhas, entre arrozais e arvoredo, processam em tempo real ‘gigabytes’ de dados de gigantes da tecnologia.

Situada no sudoeste da China, esta cidade converteu-se nos últimos anos no centro da indústria de ‘big data’ do país asiático, atraindo firmas como a Apple, Huawei, Tencent ou Alibaba, com incentivos fiscais e mão-de-obra e electricidade baratas. “Os jovens locais continuam a ir estudar para outras cidades, mas agora muitos regressam para trabalhar”, descreve Wu Zhanghong, responsável pela Associação de Jovens Profissionais de Guiyang, num fenómeno que contraria o tradicional fluxo migratório para as prósperas províncias do litoral.

Centenas de torres envidraças e complexos de luxo erguem-se hoje na capital de Guizhou, província onde um quarto da população – 11,5 milhões de pessoas – continua a viver abaixo do limiar da pobreza fixado pelas autoridades chinesas – 6,3 yuan por dia (84 cêntimos de euro). “Quando era nova passei fome”, conta uma empregada de mesa de meia idade e cara rechonchuda. “Mas hoje como bem”.

Em 2017, o Produto Interno Bruto de Guiyang avançou 11,3 por cento, para 353 mil milhões de yuan (48 mil milhões de euros). No mesmo período, a economia chinesa cresceu 6,9 por cento.

Nos subúrbios da cidade, túneis escavados em montanhas armazenam dados para as principais firmas tecnológicas chinesas. A localização assegura um fluxo natural constante de ar, evitando o sobreaquecimento de milhares de servidores a operar 24 sobre 24 horas.

Dados enormes

O desenvolvimento do ‘big data’ é uma das prioridades da China, visando modernizar as indústrias nacionais e a administração pública, mas que tem suscitado críticas, por possibilitar ao regime chinês uma maior vigilância sobre os cidadãos.

“A China está a implementar uma estratégia nacional para o ‘big data’ que ajudará o país a fazer a transição de um modelo económico com altas taxas de crescimento para um de alta qualidade”, afirmou o Presidente chinês, Xi Jinping, na mensagem que inaugurou um evento dedicado ao sector, em Guiyang, na semana passada.

Na sede do grupo chinês Truck Alliance Group, painéis LED com dois metros de altura, dispostos ao longo de trinta metros, exibem ao pormenor e em tempo real dados sobre os fluxos logísticos em toda a China. O ‘big data’ gerado pelo Truck Alliance serve, por exemplo, para seguradoras criarem novos produtos, redefinir a localização de postos de abastecimento ou combater o congestionamento. Parte das instalações da empresa é ocupada pela polícia, que garante assim acesso aos dados, permitindo detetar irregularidades em tempo real.

Entretanto, no interior de Guizhou, as preocupações são outras: “Aqui, trabalha-se para sobreviver”, conta Luo Hongxia, natural de Cantão e professora voluntária numa aldeia remota da província. “As pessoas alimentam-se, mas não têm acesso a carne”, descreve. “são subnutridas”.