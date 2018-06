Um alto funcionário do Partido Comunista da China (PCC) pediu aos cientistas chineses que estudem as recentes instruções de Xi Jinping sobre a inovação em ciência e tecnologia e trabalhem para tornar a China um líder mundial nessa área.

Numa reunião para comemorar o 60º aniversário da fundação da Associação de Ciência e Tecnologia da China, o membro do Comité Permanente do Politburo do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), Wang Huning, salientou que é vital entender as importantes instruções dadas por Xi Jinping e aplicá-las voluntária e firmemente.

Xi pronunciou num discurso na abertura da 19ª Reunião de Académicos da Academia Chinesa de Ciências e 14ª Reunião de Académicos da Academia Chinesa de Engenharia.

De acordo com Wang, o discurso do presidente chinês instilou nos cientistas um sentido forte de responsabilidade e urgência para obter progresso nas áreas de pesquisa de vanguarda, servir melhor ao desenvolvimento económico e social, impulsionar a cooperação internacional e desenvolver a força do país em ciência e tecnologia.