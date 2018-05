É inaugurada amanhã a exposição “Do passado à modernidade” de Arlinda Frota no Albergue SCM. Composta por azulejos, pinturas e uma peça isolada, a mostra apresenta a diversidade de técnicas e abordagens da artista portuguesa

“Do passado à modernidade” é uma exposição em três momentos. Azulejos, pintura em acrílico e uma peça em porcelana compõem o conjunto de trabalhos que Arlinda Frota apresenta a partir de amanhã no Albergue SCM.

Para a primeira parte da exposição, a artista plástica reproduziu um conjunto de 17 azulejos em homenagem à cerâmica portuguesa, uma expressão artística que já vai com mais de 500 anos de história. De acordo com a apresentação do evento, a escolha do azulejo foi uma forma de adoptar um material representativo da história de Portugal. “Os azulejos transcenderam a sua função decorativa utilitária em Portugal, tornando-se uma das formas artísticas mais expressivas da cultura portuguesa”, lê-se.

O azulejo, apesar de ser uma peça que não tem origem em Portugal, ganhou em terras lusas uma outra vida. “A sua utilização ininterrupta por mais de cinco séculos, para cobrir grandes superfícies, tanto no interior como no exterior de edifícios, tornou-se representativa da evolução da arte portuguesa nos últimos 500 anos”, sublinha o comunicado de apresentação de “Do passado à modernidade”. “Os azulejos mostram influências de inúmeras culturas, desde os primeiros desenhos de estilo mourisco, aos temas relacionados com a natureza e animais, do Gótico e do Renascimento, e foram ainda inspiração para tecidos do oriente”, revela a apresentação.

Pintar o abstracto

A segunda parte da exposição é composta por 32 pinturas abstractas em acrílico em que a artista Arlinda Frota “incorpora a sua diversificada experiência artística”. A artista “aproveitou para mergulhar no universo das cores, descobrindo uma combinação espontânea de tonalidades em que cria novos mundos gerando novas ideias e interpretações”, lê-se.

Por último, a mostra conta com a exposição de uma peça única em porcelana, “A beleza do casamento”.