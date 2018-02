“Tenho como trabalho servir o povo”, disse na segunda-feira o presidente chinês Xi Jinping aos aldeãos locais nos subúrbios de Chengdu, capital da Província de Sichuan, no sudoeste da China.

Xi, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China, fez as observações quando um residente sénior da aldeia de Zhanqi disse com excitação: “Você é o nosso bom líder e a estrela da sorte do povo chinês!” “Obrigado. Eu sou um servidor do público. Tenho como trabalho servir o povo”, respondeu o presidente.

Xi estava na aldeia para conhecer os avanços no uso da internet para ajudar a vender produtos locais. Uma mulher idosa quis dar um par de sapatos feitos à mão a Xi como presente, mas o presidente sorriu e insistiu em pagar.

Antes de vir à aldeia, Xi visitou Yingxiu, no distrito de Wenchuan, epicentro do terramoto de magnitude de 8 graus que atingiu a Província de Sichuan, no sudoeste da China, em 12 de Maio de 2008. Xi visitou as ruínas de uma escola secundária, onde ele colocou flores em memória de mais de 80 mil pessoas mortas no terramoto e heróis que morreram durante o trabalho de resgate. Xi disse que as ruínas devem ser protegidas para se tornarem numa base da educação sobre patriotismo. O presidente também viu as mudanças em Yingxiu nos últimos 10 anos depois do tremor de terra e visitou uma oficina de produção de chá local e um restaurante.

Durante a visita, Xi disse aos aldeãos locais que a China continuará a revitalizar as zonas rurais. “O desenvolvimento das zonas rurais não é apenas sobre o desenvolvimento de indústrias ou materiais, mas também sobre vidas espirituais e culturais”, disse.

Presidente visita ex-líderes

Além dos pobres, o presidente Xi Jinping e outros líderes chineses visitaram ex-líderes para dar saudações antes da Festa da Primavera. Os ex-líderes, incluindo Jiang Zemin e Hu Jintao, receberam visitas pessoais dos líderes actuais ou de seus representantes.

Xi, assim como os outros actuais líderes, desejaram aos ex-líderes uma boa Festa da Primavera, boa saúde e vida longa. Os ex-líderes expressaram o seu agradecimento pelas visitas e elogiaram as realizações históricas feitas pelo Comité Central do PCC com Xi Jinping no núcleo da liderança do Partido inteiro, exército e povo chinês de todas as etnias para alcançar novos avanços na causa do socialismo com características chinesas na nova era. Eles também expressaram apoio ao estatuto nuclear de Xi no Comité Central do PCC e em todo o Partido.