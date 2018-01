O prazo de inscrições para a realização do exame unificado de acesso ao ensino superior, destinado a quatro universidades, termina no próximo dia 19. Loi Yi Weng, vice-presidente da Associação da Construção Conjunta de Um Bom Lar, defende que devem ser feitas melhorias, tendo em conta as opiniões de muitos alunos do ensino secundário.

A responsável, que também é docente, adiantou que vários estudantes consideraram confusas as regras do exame, tal como a proibição de utilização de calculadoras, as diferentes indicações dadas por aqueles que fiscalizam as provas e a falta de clareza nos espaços de resposta. No geral, os alunos esperam que haja melhorias nos trabalhos de preparação para a realização do exame.

Loi Yi Weng espera que os alunos possam ser notificados mais cedo das novas informações do exame e que haja uma maior divulgação das regras de funcionamento. A representante da associação presidida pela deputada Wong Kit Cheng deseja que as opiniões do pessoal docente possam ser ouvidas no futuro, para que os conteúdos dos exames possam melhorar em termos de qualidade.