Rodolfo Ávila vai competir este fim-de-semana no circuito citadino de Wuhan, na província de Hubei, em mais uma ronda do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC). Na pista montada de propósito para o evento, o piloto de Macau vai ter como objectivo acumular o maior número de pontos ao volante do VW Lamando GTS e ajudar a equipa a conquistar o título de construtores.

“Prevejo que seja um fim-de-semana muito duro, mas os objectivos e desafios são iguais aos das provas anteriores. A prioridade é ajudar a equipa na conquista do Campeonato de Construtores e para isso é preciso somar o maior número de pontos possível, mesmo que isso signifique abdicar de arriscar um resultado melhor”, afirmou Rodolfo Ávila, em comunicado.

Actualmente a Shanghai VW 333 Racing Team, em que Ávila compete, soma 260,5 pontos, mais 21,5 pontos do que a scuderia que surge no segundo lugar, a Baicmotor Racing Team. Também na luta pelo título está a Changan Ford Racing Team com 228,5 pontos, mas mais atrás. Ao nível do campeonato de pilotos, Carlos Zhu é o líder com 102 pontos, mais 22 do que Rodolfo Ávila, que está em quarto lugar, com 80 pontos. Neste momento, e contando com a jornada de Wuhan, faltam dois fins-de-semana de competição para o final do campeonato.

Fim-de-semana de estreias

Na cidade chinesa a grande novidade é o facto do traçado ser citadino. Também o facto dos pilotos não terem experiência anterior nesta pista torna a tarefa mais complicada.

“Qualquer erro num circuito citadino paga-se muito caro”, começou por dizer Ávila. “Obviamente que a minha experiência neste tipo de traçados, como a do ‘nosso’ Circuito da Guia ajudará, mas esta é uma pista com características bastante diferentes. Será muito importante saber gerir o desgaste dos pneus, até porque a curva nove irá colocar um esforço suplementar nos pneus do lado direito”, considerou.

O evento terá um formato diferente do habitual, arrancando hoje com duas sessões de treinos livros, havendo também tempo para uma sessão de testes de 20 minutos. A qualificação e a primeira corrida, de 19 voltas, são amanhã e a segunda corrida, no domingo.