A boa exibição da equipa do território ficou comprometida pela pouca eficácia do jogo ofensivo e um penálti, por mão na área, que permitiu à equipa da casa colocar-se em vantagem

Chegou ao fim a esperança da selecção de sub-19 se apurar para o Campeonato Asiático do escalão do próximo ano. Macau perdeu, ontem, por 2-0 com Taiwan e manchou uma exibição consistente, com erros que acabaram por ser decisivos.

No Estádio Hsinchu, na Ilha Formosa, a equipa orientada por Iong Cho Ieng deixou Taiwan assumir o jogo e concentrou-se em defender bem durante os primeiros minutos. As intenções de Macau foram bem conseguidas, e a estratégia funcionou bem nos primeiros momentos, sem que o adversário tivesse oportunidades claras de golo.

Apesar de dois remates ao lado, aos 11 e 13 minutos, foi a selecção do território que teve a melhor oportunidade, quando o relógio indicava 23 minutos. Porém, antes, aos 14 minutos, Macau teve a primeira grande contrariedade do encontro.

O local Leung Chi Seng perdeu uma bola e tentou recuperá-la o mais depressa possível. No entanto, quando corria atrás de adversário, Leung colocou mal o pé esquerdo no relvado, torcendo o pé e o joelho. Como consequência, o avançado teve de sair e foi substituído por Carlos Choi.

Foi o recém-entrado que, aos 23 minutos, poderia ter feito o encontro ter um rumo completamente diferente. Após um passe em profundidade, a partir do centro do terreno, de Iury Sousa, Carlos Choi desmarcou-se e surgiu isolado à frente do guarda-redes adversário. Com uma oportunidade de ouro, Choi rematou mas a bola embateu na barra, perdendo-se assim a melhor oportunidade.

Dos falhanço

Após o desperdício, a selecção de Taiwan subiu de produção, e começou a ser muito mais perigosa, principalmente nos lances de canto. Logos aos 27 minutos, Fong Shao-Chi, após um canto, cabeceou por cima da baliza defendida por Vaselie Lei.

No entanto, o momento decisivo chegou aos 43 minutos. Após mais um canto para a equipa de Taiwan, Jorge Vitorino tentou aliviar a bola junto à linha de fundo. Porém, o esférico acabou por acertar-lhe na mão e o árbitro sírio Masoud Tufayelieh apontou prontamente para a marca de grande penalidade.

Na marcação do castigo máximo, Tu Shao-Chieh rematou para a sua esquerda, com o guarda-redes a atirar-se para o lado contrário. Com 1-0, o jogo seguiu para intervalo.

A perder por 1-0, Macau poderia ter empatado o encontro, aos 54 minutos. Carlos Choi fez um passe longo à procura do Ng Wa Keng, que cabeceou sozinho à frente da baliza. Contudo, o capitão de Macau fez a bola seguir por cima, falhando mais uma oportunidade muito clara.

À semelhança da primeira parte, quem não marca, acaba por sofrer e Taiwan aproveitou para dilatar a vantagem, aos 77 minutos. Wang Chung-Yu rematou à entrada da área, entre três defesas de Macau, e a bola bateu à frente de Vaselie Lei, que apesar de ainda lhe ter tocado, não conseguiu defender. A equipa da casa ficou assim na frente por 2-0.

Após três jogos, Macau chegou ao fim da fase de grupos de apuramento para o Asiático de sub-19 com duas derrotas e uma vitória, diante do Laos por 1-0. A primeira derrota tinha sido por 2-0, com o Vietname.