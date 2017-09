A Companhia de Construção e Engenharia Omas, ligada à família Ma, venceu o concurso para a concepção e construção do Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa do Fórum Macau, que vai ficar situado junto à Assembleia Legislativa.

No entanto, de acordo com a Rádio Macau, o concurso esteve envolto em polémica, com vários arquitectos a queixarem-se que a tradução para português de cláusulas técnicas só chegou ao interessados com um mês de atraso. Ainda de acordo com a mesma fonte, foram igualmente feitas várias alterações durante o processo do concurso.

A proposta da Companhia de Construção e Engenharia Omas tem um valor de 692,8 milhões de patacas e foi a quarta mais barata das nove apresentadas. Segundo a Rádio Macau, da equipa do projecto da construtora fazem parte o arquitecto macaense Carlos Marreiros e os engenheiros José Silveirinha e Jorge Lipari Pinto.

O prazo para a execução do projecto é de 600 dias, existindo a hipótese de a obra ser concluída a tempo da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum Macau, que deverá acontecer nos últimos meses de 2019.

O novo complexo do Fórum Macau vai ser construído num terreno com uma área de 14 mil metros quadrados, junto à Assembleia Legislativa. Está previsto que o edifício receba todas as plataformas do fórum, como o centro de formação, de serviços e de exposição de produtos dos países de língua portuguesa.