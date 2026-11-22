O Governo quer usar inteligência artificial para aliviar o trabalho dos funcionários públicos. No debate de sexta-feira sobre as Linhas de Acção Governativa para a Administração e Justiça, Wong Sio Chak destacou que a tecnologia será usada nos concursos de acesso à Função Pública

O Governo anunciou na sexta-feira que vai introduzir a assistência de inteligência artificial (IA) para “aumentar a eficiência” nos concursos de acesso à função pública. O secretário para a Administração e Justiça, Wong Sio Chak, declarou que vai “introduzir a assistência da IA nos concursos de avaliação de competências integradas”, em resposta a perguntas dos deputados no plenário das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2027.

Segundo o relatório das LAG, a IA será utilizada na “apreciação e identificação automática dos dados dos candidatos” aos concursos para o ingresso na função pública, a partir do segundo trimestre de 2027. Estes concursos avaliam as competências gerais dos candidatos, cuja nota é válida por cinco anos, e são um passo inicial para apurar os candidatos aptos a concorrerem, mais tarde, a vagas na função pública. “Vamos recorrer à tecnologia para aliviar a pressão dos funcionários”, acrescentou Wong Sio Chak.

O secretário deu como exemplo a Conta Única, uma aplicação da plataforma de serviços electrónicos da administração pública, que “é um resultado do recurso à aplicação das novas tecnologias para aliviar o trabalho dos funcionários”.

Mais funcionalidades

O Governo lançou, no final Fevereiro, uma plataforma de IA para todos os serviços públicos. A plataforma contava com a participação de 28 serviços públicos e cerca de cinco mil utilizadores registados, totalizando 460 mil utilizações, de acordo com o secretário. A plataforma do Governo tem funcionalidades que abrangem análise de dados, elaboração de documentos, reconhecimento de imagens, produção de conteúdos em PowerPoint e transcrição de voz para texto.

Uma responsável dos Serviços de Administração e Função Pública declarou no debate que a IA será aproveitada “como ferramenta para aliviar o trabalho dos funcionários públicos”, estando a ser planeado o aditamento de mais funcionalidades nessa plataforma.

“Nos concursos introduzimos a aplicação de IA na comparação de dados, identificação dos candidatos, para sabermos se têm ou não qualidade para fazer as provas. Poderemos aliviar os recursos humanos para fazer outros trabalhos”, foi referido.

O secretário revelou também que se verificou “um aumento da frequência” da utilização dessa plataforma. “Também vamos tentar, por exemplo, na elaboração dos ofícios, recorrer a esta plataforma para apoiar os funcionários públicos. É possível recorrer a esta plataforma para ajudar os funcionários a tratar formulários ou requerimentos”, acrescentou.

A deputada Ella Lei alertou para o facto de “nem todos acompanharem a tecnologia”. “O recurso à tecnologia para apoiar o trabalho dos funcionários públicos é um bom rumo para que haja um maior diálogo com os cidadãos. Mas será que podemos pedir a opinião dos serviços que já usaram a IA para saber que problemas enfrentaram?

Recebemos opiniões de residentes que não conseguem ver todas as chamadas atendidas, e é preciso ter em conta a questão da precisão, [foi referido que a IA] não consegue responder às questões com tanta precisão.” O secretário apenas disse que se trata “de um novo sistema que não é perfeito”, e que “o pessoal ainda precisa de tempo para assimilar”.

Na apresentação das LAG, na semana passada, o líder do Governo de Macau, Sam Hou Fai, revelou que o número de trabalhadores dos serviços públicos caiu de 31.464 para 30.548 entre Abril de 2025 e Setembro passado.