Tailândia | Novas regras para centros de dados

A Tailândia está a preparar novas regras relativas à localização, abastecimento de água e energia e gestão ambiental dos centros de dados, fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), seguindo o exemplo de outros países.

O Governo tailandês anunciou esta semana que o Comité de Políticas para Centros de Dados da Tailândia aprovou, na última reunião, realizada na segunda-feira, um projecto com requisitos mínimos relativos à adequação dos locais, ligações às redes eléctricas e de água e boas práticas ambientais, que será apresentado na próxima semana ao Conselho de Ministros.

O projecto faz parte de uma iniciativa mais ampla, sob a supervisão do Ministério da Economia, destinada a regulamentar as operações dos centros de dados, bem como as aprovações e licenças concedidas, indicou o Ministério do Interior nas redes sociais.

O objectivo do projecto Centro Digital-Balcão Único (DC-OSS, na sigla em inglês) é garantir um fornecimento “mais eficiente” de electricidade e água a estas instalações, a fim de evitar “qualquer impacto indevido no modo de vida local, nos recursos naturais e no ambiente das comunidades afectadas”.