Dandong | Pequim reafirma amizade com Pyongyang após visita de Kim Jong-un

A China reafirmou ontem a amizade com a Coreia do Norte e defendeu o reforço das relações bilaterais, após uma visita do líder norte-coreano, Kim Jong-un, à cidade chinesa de Dandong, na fronteira entre os dois países.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou ontem que Pequim e Pyongyang são “vizinhos amigos” e que “o desenvolvimento saudável e estável das tradicionais relações de amizade e cooperação contribui para o bem-estar dos dois povos e favorece a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade da região”.

Guo sublinhou que as relações bilaterais se desenvolvem segundo a orientação estratégica de “manter, consolidar e desenvolver as relações entre os dois países”.

“A China está disposta a continuar a trabalhar com a Coreia do Norte para concretizar os importantes consensos alcançados pelos líderes dos dois países e promover o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais”, afirmou.

No sábado, Kim Jong-un reuniu-se com Wang Huning, um dos principais dirigentes do Partido Comunista Chinês, num encontro em que abordaram a cooperação económica e prestaram homenagem aos soldados chineses mortos durante a Guerra da Coreia (1950-1953).

A visita ocorreu a menos de um mês da cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), que terá lugar na cidade chinesa de Shenzhen e deverá reunir os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. Não está excluída a possibilidade de Trump aproveitar a deslocação à Ásia para um eventual encontro com Kim Jong-un.