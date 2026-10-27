China | Pela primeira vez há mais idosos do que menores face à população activa

A proporção de pessoas com 65 ou mais anos face à população chinesa em idade activa ultrapassou, em 2025, pela primeira vez, a dos menores de 15 anos, segundo dados do Anuário Estatístico da China 2026.

A China terminou 2025 com 223,65 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, equivalentes a 15,9 por cento da população, contra 212,76 milhões de menores entre os zero e os 14 anos, que representavam 15,1 por cento, segundo os dados do anuário, recentemente publicado.

A chamada taxa de dependência dos idosos, que mede a proporção de pessoas com 65 ou mais anos relativamente à população entre os 15 e os 64 anos, atingiu 23,1 por cento, acima dos 22 por cento correspondentes aos menores.

No conjunto, a taxa de dependência demográfica situou-se em 45,1 por cento, resultado da soma dos dois grupos em relação à população considerada em idade activa. A mudança ocorre após anos de rápido envelhecimento.

A inversão coincide com uma queda prolongada da natalidade. A China registou 7,92 milhões de nascimentos em 2025, um novo mínimo histórico, após a recuperação para 9,54 milhões em 2024, e acumulou o quarto ano consecutivo de diminuição da população.

No final de 2025, o país contava com 323,38 milhões de pessoas com 60 ou mais anos, o equivalente a 23 por cento dos habitantes. As autoridades responderam à mudança demográfica com medidas destinadas a incentivar os nascimentos e aliviar os custos associados à criação dos filhos, incluindo um subsídio nacional para crianças com menos de três anos.

Paralelamente, estão a alargar os serviços de apoio aos idosos e a aplicar desde 2025 um aumento gradual da idade da reforma.