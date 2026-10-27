TCR World Tour | Tudo se decide em Macau

A temporada de 2026 do Kumho FIA TCR World Tour voltará a decidir-se nas ruas de Macau, depois das duas rondas disputadas no Interior da China em que os favoritos dividiram os louros. As jornadas triplas de Chengdu e Zhejiang ficaram também marcadas pela conquista dos primeiros pontos de pilotos de Macau na actual maior competição de carros de Turismo sob a égide da FIA

Se a marca chinesa Geely venceu duas das três corridas em Chengdu, por intermédio do uruguaio Santiago Urrutia, a rival sul-coreana Hyundai respondeu na mesma moeda em Zhejiang, com o espanhol Mikel Azcona, sempre seguido pelo húngaro Norbert Michelisz, a triunfar em duas das corridas. Aurélien Comte, ao volante de um CUPRA Leon VZ TCR, venceu uma corrida em ambos os circuitos, mas o francês já está matematicamente fora da luta pelo título, apesar de se perfilar como um sério candidato à vitória na Corrida da Guia.

Azcona e Michelisz deixaram a China nos dois primeiros lugares da classificação, separados por 33 pontos. Urrutia, o único outro piloto ainda na luta pelo título, está a mais seis pontos de “Norbi” e precisará também de contar com o apoio dos seus colegas de equipa para tentar conquistar o campeonato. A favorecer Urrutia estará o facto de Azcona e Michelisz correrem em Macau com os maiores pesos de compensação a bordo dos respectivos Hyundai Elantra N EV TCR. Na classificação de equipas, a Geely Cyan Racing lidera com 911 pontos, contra os 863 da BRC Hyundai N Squadra Corse.

Cheong deixa boas indicações

Marcus Cheong Man Hei estreou-se em provas de carros de Turismo no Kumho FIA TCR World Tour, no Circuito Internacional de Tianfu Chengdu. O jovem piloto apoiado pela AAMC conduziu o Honda Civic Type R FK7 TCR da MACPRO Racing Team, o mesmo carro com que irá alinhar no próximo mês na Corrida da Guia, integrada no 73.º Grande Prémio de Macau.

Há duas semanas, no circuito propriedade ao grupo Geely, Cheong tinha como principal objectivo adaptar-se ao carro japonês e a uma realidade competitiva inteiramente nova. Na sua primeira corrida de automóveis este ano, a sua prestação foi evoluindo ao longo do fim-de-semana e culminou num inesperado triunfo entre os concorrentes do TCR Asia, na segunda corrida, depois de terminar em 11.º lugar à geral.

Num pelotão de 16 concorrentes, o piloto do território, cuja experiência anterior se limitava essencialmente ao karting e à Fórmula 4, terminou as três corridas nas posições 13.ª, 11.ª e 11.ª da classificação absoluta, deixando indicações encorajadoras na sua estreia na disciplina.

Liu alcança um oitavo lugar

Na ronda de Zhejiang, o Honda Civic Type R FK7 TCR da MACPRO Racing Team passou para as mãos de outro jovem piloto de Macau: Raymond Liu Weng Hin, filho de Alex Liu, conhecido piloto de carros de Turismo do território. Ao contrário de Marcus Cheong, Raymond Liu está mais familiarizado com carros de cockpit fechado, sendo presença habitual em provas das categorias GT4 e GT3.

Na estreia em competições internacionais de TCR, o piloto do Honda n.º 30 registou o 13.º melhor tempo na qualificação, entre 18 concorrentes, e terminou a primeira corrida na 11.ª posição. Num fim-de-semana marcado por condições meteorológicas difíceis, conseguiu melhorar o seu desempenho na segunda prova, alcançando um meritório oitavo lugar. Na última corrida, porém, não teve oportunidade de continuar a progredir, sendo forçado a abandonar à sexta volta.

Apesar dos pontos conquistados em Zhejiang, que lhe permitiram ascender ao 25.º lugar da classificação do campeonato, Raymond Liu não estará presente na célebre Corrida da Guia. O piloto fará antes a sua estreia no Circuito da Guia, integrado no pelotão da Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4), ao volante do seu Mercedes-AMG GT4.