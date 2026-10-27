Alemanha | PR inicia visita à China em plena tensão comercial

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, chegou ontem à China para uma visita de Estado de seis dias, que decorrerá em paralelo com uma deslocação do chanceler Friedrich Merz à Ásia, destinada a reforçar alianças económicas e de segurança na região.

A visita de Steinmeier culminará em Pequim com reuniões com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Qiang, num contexto de tensões comerciais entre os dois países.

Trata-se da primeira visita de Estado de um Presidente alemão à China desde 2018, enquadrada numa “análise aprofundada” das relações políticas, comerciais e económicas da Alemanha e da Europa com a segunda maior economia mundial.

Enquanto o chefe de Estado alemão, que desempenha funções sobretudo representativas, cumpre a agenda na China, Merz deslocar-se-á a Singapura, Coreia do Sul e Japão, com o objectivo de promover uma nova posição europeia face a Pequim.

O chefe do Governo alemão pretende reforçar os laços com países que defendem um comércio aberto e baseado em regras, com particular enfoque na cooperação militar e industrial. A agenda de Steinmeier inclui visitas à província chinesa de Anhui e a instalações ligadas à tecnologia e à ciência, antes dos encontros políticos previstos para sexta-feira, em Pequim.

O Presidente alemão será acompanhado por uma delegação do Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão), bem como por representantes dos sectores económico, cultural e científico. As divergências entre Berlim e Pequim ocorrem num contexto de agravamento do défice comercial alemão com a China, que atingiu 42,8 mil milhões de euros entre Janeiro e Maio.