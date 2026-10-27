Exposição de Li Gang a partir de hoje na Ochre Space

A galeria Ochre Space, em Lisboa, projecto criado pelo advogado, fotógrafo e curador João Miguel Barros, inaugura hoje, a partir das 18h30, uma nova exposição, encerrando o ciclo de três exposições sobre o Ano do Cavalo do horóscopo chinês. Desta vez, o fotógrafo em destaque é Li Gang.

“Appearance and Abstraction” é a última mostra da Ochre Space deste ano e pode ser vista até ao dia 14 de Novembro. Segundo uma nota da Ochre Space, nesta exposição pode ver-se como o trabalho de Li Gang “explora as fronteiras entre a fotografia e o abstracto através de um tema inesperado: o cavalo”.

“Há mais de uma década que Li Gang dedica a sua prática fotográfica aos cavalos, passando da observação das suas vidas e comportamentos para representações cada vez mais poéticas e experimentais. Em ‘Appearance and Abstraction’, esta exploração segue uma nova direcção. Em vez de fotografar os cavalos como figuras reconhecíveis, aproxima-se tanto deles que as suas formas começam a desvanecer-se”, é explicado.

Neste projecto, Li Gang trabalha sobretudo entre o preto e o branco e ainda “tonalidades intermédias”, explorando “a relação entre presença e ausência, movimento e imobilidade, ocultação e revelação”. Observa-se uma “linguagem visual reúne as qualidades expressivas da arte tradicional chinesa e as possibilidades formais da abstracção ocidental”.

Nas imagens de Li Gang, “os cavalos a galope transformam-se em vestígios, com os seus corpos a desvanecerem-se na paisagem envolvente”; enquanto em outras fotografias os animais “permanecem imóveis, com os corpos encostados uns aos outros até que as formas individuais dão lugar a uma única composição”.

É aqui que se dá um toque quase poético, com o “branco das pelagens [dos cavalos] a fundir-se com a luz” e ainda “o negro das crinas que evoca os traços expressivos da caligrafia chinesa”. “Aquilo que, à primeira vista, poderá parecer uma imagem abstracta revela gradualmente a sua origem no mundo físico”, é acrescentado.



Sombras e imagens

Com esta exposição, a Ochre Space convida os visitantes a “olhar além do reconhecimento e da representação”, onde o “cavalo nunca desaparece verdadeiramente, permanecendo presente em cada curva, cada sombra e movimento, mesmo no momento em que a imagem parece transformar-se em algo completamente diferente”.

Nascido em Henan, na China, em 1947, Li Gang recebeu várias distinções pelo seu trabalho, incluindo o “Prémio Estátua de Ouro da Fotografia da China”, em 2009, a mais alta distinção do país nesta área. Entre as suas publicações contam-se, em 2016, “Reincarnation” e ainda o livro que dá origem a esta mostra, “Appearance and Abstraction”, publicado em 2019. Este trabalho foi ainda distinguido em 2020 pelo projecto “The Beauty of Books in China”.