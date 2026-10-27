FRC acolhe exposição de fotografia sobre imagética do Cristianismo

É hoje inaugurada na Fundação Rui Cunha (FRC) uma nova mostra de fotografia, a partir das 18h30. Trata-se de “Imagética do Cristianismo”, do “fotógrafo veterano” de Macau Chendra Thamsir.

Segundo um comunicado da FRC, a exposição acolhe 27 fotografias captadas nos últimos 20 anos, “explorando temas como a fé, paisagem e presença visual do Cristianismo”. De destacar que esta exposição assinala os 450 anos da Diocese de Macau, sendo Chendra Thamsir um “cristão devoto”.

Este tem, nos últimos anos, dedicado o seu tempo a “documentar cerimónias religiosas, criando séries fotográficas que espera que encontrem eco junto da população local, e também dos cristãos de todo o mundo que visitam Macau”.

“Além da fotografia arquitectónica convencional, Thamsir centra-se na relação harmoniosa entre os espaços sagrados e os ambientes que os rodeiam”, descreve a FRC.

“O que vejo é a forma extraordinária como os espaços naturais e as igrejas se reflectem e complementam mutuamente — ou seja, o esplendor sagrado”, afirmou o fotógrafo, citado pela mesma nota, descrevendo a qualidade destas cenas como uma espécie de magia visual e espiritual.

Carreira na imagem

Nascido na Indonésia, no seio da comunidade chinesa ultramarina, Chendra Thamsir concluiu o ensino secundário em Macau, em 1974. Em 1988, partiu para o estrangeiro para prosseguir os seus estudos de fotografia no Tokyo College of Photography, no Japão. Após regressar a Macau, construiu uma carreira como fotógrafo, tendo ensinado fotografia no então Instituto Politécnico de Macau [actual Universidade Politécnica de Macau] e também na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

O trabalho de Thamsir abrange áreas tão diversas como a moda, o retrato, as antiguidades, os artefactos culturais e a joalharia. Em 2001, publicou a sua primeira colectânea de fotografia, Carita’ Service – A Different Outlook on Life, à qual se seguiu Temples of Macao, em 2002. A exposição na FRC pode ser vista até ao próximo dia 7 de Novembro deste ano.