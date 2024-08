Ochre Space, em Lisboa, apresenta imagens de Shoko Hashimoto

A galeria Ochre Space, fundada por João Miguel Barros, residente de Macau, em Lisboa, apresenta ao público, no próximo dia 3 de Setembro, uma exposição de fotografia de Shoko Hashimoto, fotógrafo japonês nascido em Ishinomaki em 1939.

Hashimoto formou-se na Faculdade de Arte da Universidade Nihon e 1964, tendo-se especializado em Fotografia. Dez anos depois, recebeu o prémio “Newcomer Award” da Sociedade Fotográfica do Japão pelo seu livro “Gore (Nora-sha)”.

Na exposição trazida pela Ochre Space a Lisboa, intitulada “GOZE”, encontram-se trabalhos realizados a partir do final da década de 1960, com fotografias de mulheres cegas, chamadas, precisamente Goze, que faziam digressões e actuavam nas zonas rurais ao longo do Mar do Japão.

Segundo a apresentação da exposição da Ochre Space, “através das fotografias únicas, Shoko Hashimoto capturou não apenas imagens, mas também histórias de vida que ecoam ao longo das décadas”. É ainda descrito que “cada imagem é uma janela para o passado, pintada com a sensibilidade e maestria de Hashimoto, transportando-nos para um mundo onde a música, a tradição e a resiliência se encontram”.

Voltando à biografia de Hashimoto, editado o livro “Gore”, a série de fotografias foi seleccionada para a exposição “15 Fotógrafos”, apresentada no Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio, tendo feito parte das colecções do museu. Desde então que o projecto “Gore” tem sido exposto a nível internacional.

Fotojornalista activo

Shoko Hashimoto foi também fotojornalista, e viajou para as prefeituras de Nagano, Yamagata, Fukuoka, Kumamoto, Yamanashi e Miyagi para documentar os costumes populares do Japão que estavam a desaparecer gradualmente. Desde 2011 que tem regressado regularmente para fotografar a sua cidade natal, Ishinomaki, que foi devastada pelo terramoto e tsunami de Tohoku e apresentado o seu trabalho em diversas exposições individuais.

Além desta mostra, a Ochre Space apresenta também, no espaço da livraria, livros de fotografia seleccionados de editores chineses e japoneses “de difícil acesso em Portugal”. Segundo a informação da galeria, “no espólio existente constam as primeiras edições de grandes nomes da fotografia japonesa”, sendo que “de entre os livros registados encontram-se alguns exemplares da última edição do Goze, publicado pela Zen Photo Gallery de Tóquio”.