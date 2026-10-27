Sérvia | China aberta a trabalhar com novo Governo

A China manifestou ontem disponibilidade para trabalhar com o novo Governo sérvio, após a derrota eleitoral do nacionalista populista Aleksandar Vucic, sob cuja liderança as relações entre Pequim e Belgrado se estreitaram.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou, em conferência de imprensa, que Pequim “respeita sempre o princípio da não ingerência nos assuntos internos e a escolha autónoma dos povos de cada país”, numa referência aos resultados das eleições legislativas sérvias.

“Atribuímos grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e a Sérvia e estamos dispostos a trabalhar com o novo Governo sérvio, com base no respeito mútuo, na igualdade e no benefício mútuo, para assegurar que as relações bilaterais avançam de forma estável e a longo prazo”, afirmou Guo.

Vucic, figura dominante da política sérvia há 12 anos, reconheceu no domingo a derrota nas eleições legislativas perante a Lista de Estudantes, da oposição.

Segundo dados ainda não oficiais nem definitivos do instituto de sondagens Ipsos, a Lista de Estudantes conquistou entre 135 a 140 lugares no parlamento, contra 105 do conservador Partido Progressista Sérvio (SNS), de Vucic, que perdeu 26 deputados face às eleições de 2023, quando alcançou a maioria absoluta.

O combate à corrupção tem sido um dos principais objetivos declarados do movimento estudantil, que surgiu em Novembro de 2024, após a morte de 16 pessoas no desabamento de uma cobertura numa estação ferroviária renovada no âmbito de um contrato pouco transparente adjudicado a empresas chinesas.

Amizade e investimento

A China tem aumentado a sua presença económica na Sérvia, onde é já o segundo maior investidor, atrás da União Europeia. Vários projectos são adjudicados directamente a empresas chinesas através de acordos intergovernamentais.

Vucic, primeiro-ministro entre 2014 e 2017, exerceu durante nove anos o cargo de Presidente da Sérvia, até se demitir, em Setembro passado, para poder candidatar-se à chefia do Governo. Durante a sua liderança, as relações entre o país balcânico e a China conheceram um aprofundamento significativo.

Os dois governos classificam a relação bilateral como uma “amizade de ferro”, assente no apoio político mútuo em questões sensíveis: Pequim não reconhece a independência do Kosovo, enquanto Belgrado apoia a posição chinesa sobre Taiwan.

No final de Maio, Vucic visitou Pequim, onde se reuniu com o Presidente chinês, Xi Jinping, e acordou reforçar a cooperação bilateral. Durante a visita, o então Presidente sérvio recebeu a Medalha da Amizade, a mais elevada condecoração estatal chinesa atribuída a cidadãos estrangeiros.