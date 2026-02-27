Merz: Segundo dia de visita à China centrado na tecnologia

O chanceler alemão, Friedrich Merz, chegou ontem à cidade chinesa de Hangzhou para cumprir uma última etapa da sua visita oficial centrada na vertente tecnológica, depois de na véspera, em Pequim, ter defendido o aprofundamento da cooperação económica.

Merz deslocou-se à capital da província oriental de Zhejiang após uma manhã em Pequim, onde visitou a Cidade Proibida e instalações do construtor automóvel Mercedes-Benz, antes de viajar para um dos principais polos tecnológicos da China, sede de gigantes do comércio electrónico como a Alibaba.

Em Hangzhou, o chanceler deverá reunir-se com autoridades locais e visitar empresas ligadas à inovação tecnológica e à robótica, numa agenda focada em sectores considerados estratégicos para a cooperação industrial e digital entre os dois países.

Merz encontra-se na China acompanhado por uma delegação de cerca de 30 grandes empresas alemãs, incluindo Volkswagen, BMW, Siemens e Bayer.

O director executivo e membro do conselho da Câmara de Comércio Alemã no norte e nordeste da China, Oliver Oehms, afirmou ao jornal 21st Century Business Herald que a delegação “reflecte bem a estrutura geral dos negócios alemães na China”, incluindo grandes grupos e um número significativo de empresas de média dimensão, conhecidas na Alemanha como “campeões ocultos”.

Segundo Oehms, em comparação com visitas de anteriores chanceleres, “o tamanho da delegação, com cerca de 30 empresas, é maior e o nível dos seus dirigentes também é mais elevado”, o que demonstra a importância atribuída pelo sector empresarial à deslocação.

Quanto aos resultados da visita, considerou que “não devem ser avaliados apenas pelo número de acordos assinados”, mas pela capacidade de aprofundar e elevar as relações comerciais bilaterais, acrescentando que a deslocação poderá funcionar como um “botão de reinício” para abrir uma nova fase na cooperação entre a China e a Alemanha.

Na quarta-feira, O chanceler alemão anunciou uma encomenda de “até 120” aviões feita pela China ao construtor aeronáutico europeu Airbus”, indo ao encontro da vontade do Presidente chinês de novos progressos nas relações bilaterais.

Parceiros de confiança

Também na quarta-feira, em Pequim, Merz reuniu-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, que afirmou que a China apoia uma Europa “independente e auto-suficiente”, num contexto de tensões comerciais entre Pequim e a União Europeia.

O líder chinês defendeu que ambas as partes actuem como “parceiros fiáveis” e apelou à preservação da estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento, numa altura em que a Alemanha enfrenta pressões económicas internas e um défice orçamental recorde que reacendeu o debate político em Berlim.

Antes do encontro com Xi, Merz reuniu-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang. Após a reunião, as duas partes assistiram à assinatura de cinco acordos nas áreas da cooperação climática, prevenção de doenças animais e comércio de produtos avícolas.