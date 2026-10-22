Hospital São Januário | Sessão de esclarecimento sobre pneumonia russa

Os Serviços de Saúde organizaram no Centro Hospitalar Conde de São Januário uma “sessão de esclarecimento sobre a vigilância e a resposta à pneumonia de causa desconhecida”, que foi detectada na Rússia, para profissionais de saúde da linha da frente.

As autoridades vincam que, “de acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde, as autoridades russas ainda não confirmaram qualquer caso de peste bubónica e as informações disponíveis não permitem, por ora, uma conclusão definitiva, mantendo-se o caso envolto em incerteza”.

Assim sendo, Macau irá actuar “em observância do princípio de prevenção prudente e a fim de reforçar a capacidade de resposta dos profissionais de saúde da linha da frente perante emergências de saúde pública”.

Os representantes do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde apresentaram a situação actual da pneumonia de causa desconhecida na Rússia, assim como indicações diagnósticas, procedimentos de notificação e de envio de amostras para análise, triagem e o controlo de infecção, para que “os profissionais de saúde da linha da frente identifiquem precocemente os casos suspeitos e os notifiquem de imediato”.