Porto Interior | Mais 4,5 toneladas de gordura retiradas de esgotos

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) removeu recentemente mais de 4.500 quilos de resíduos de gordura sólida da rede de drenagem do Travessa dos Becos e das áreas envolventes e instalou equipamentos temporários de recolha de óleos alimentares usados na Rua de Camilo Pessanha e no Travessa dos Becos.

Numa resposta enviada ao canal chinês da Rádio Macau, a DSOP indicou que “a quantidade alarmante de gordura reflecte que o escoamento de águas residuais com gordura do sector da restauração adere facilmente aos tubos, formando blocos de gordura que causam obstruções graves e afectam a drenagem”.

A remoção de gordura, feita em colaboração com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) é uma situação recorrente. Em meados de Julho, a DSOP removeu 1.500 quilos de gordura da rede de drenagem num quarteirão entre a Rua dos Mercadores e a Rua da Madeira.

Entre Janeiro e Setembro, a DSOP, em conjunto com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), realizou mais de 760 inspecções aos separadores de gordura de estabelecimentos de restauração e oficinas de processamento, que resultaram em 76 autos de notícia.

Apesar de ser um problema constante, a DSOP garante que vai continuar a combater a descarga ilegal gordura para as redes de drenagem e esgotos.