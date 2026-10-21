Ucrânia | Trump disponível para reunião com Putin e Xi

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se segunda-feira disponível para reunir com os seus homólogos da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, para negociar o fim da guerra na Ucrânia. “Reunir-me-ia e faria tudo o que pudesse para acabar com a guerra”, garantiu Trump em declarações aos jornalistas à saída da Casa Branca.

Donald Trump, que nos últimos dias tem feito várias declarações e tomado decisões favoráveis à Rússia, assegurou que, caso a reunião tripartida se realize, não será “sobre a Ucrânia”. “A Rússia tem-se comportado bem em relação à Ucrânia. Não têm feito grande coisa ultimamente”, acrescentou o presidente norte-americano.

O dia de ontem foi marcado por rumores sobre uma possível reunião entre os três presidentes nas próximas semanas para tratar do fim da guerra, sem a participação de Kiev ou dos seus aliados europeus. Segundo o jornal norte-americano The Wall Street Journal, a proposta partiu do presidente russo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, admitiu ontem que a questão foi abordada durante a conversa telefónica que Putin manteve com Trump em 09 de Outubro, mas negou que exista um acordo para realizar o encontro durante a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), prevista para Novembro em Shenzhen, na China.

“No entanto, nenhuma proposta concreta ou acordo, seja sobre a realização do encontro em si, seja sobre uma eventual agenda, foi discutido ou formulado por quem quer que seja”, esclareceu durante a sua conferência de imprensa diária. Estimou ainda que qualquer acordo final para pôr fim ao conflito na Ucrânia é “impossível sem a participação de representantes de Kiev dispostos a assumir as suas responsabilidades”.

Da China

Em Pequim, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, referiu, por sua vez, “não ter qualquer informação, neste momento”, sobre uma reunião trilateral. Também questionado sobre o assunto na segunda-feira, durante uma visita a Samarcanda, no Uzbequistão, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, mostrou-se evasivo.

Para o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, uma cimeira deste tipo apenas “encorajaria [Vladimir] Putin a continuar esta guerra”, dado que a Rússia “não pode vencer e não quer pôr fim” ao conflito. Defendeu, em vez disso, um encontro entre os líderes ucraniano, norte-americano e russo.

Zelensky rejeitou também a proposta e acusou ontem Washington de procurar a capitulação da Ucrânia, ao alegadamente limitar o intercâmbio de informações de inteligência e atrasar o fornecimento de mísseis antibalísticos.

Trump, que nas últimas semanas intensificou as críticas a Zelensky e apelou à sua substituição como presidente da Ucrânia, acusou o responsável ucraniano de “não estar a ajudar muito” a pôr fim ao conflito.

Depois de Zelensky ter afirmado que Trump “não está do lado certo da história” por ter permitido à Rússia exportar gasóleo para o mercado internacional, o presidente norte-americano insistiu ontem que outro interlocutor deve assumir as negociações em nome de Kiev.

“Zelensky não sabe do que está a falar. Zelensky é um homem que já devia ter resolvido esta guerra há muito tempo. Está na altura de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia”, frisou o republicano.

Rubio nega retenção de ajuda a Kiev

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negou ontem que Washington esteja a reter deliberadamente fornecimentos militares destinados à Ucrânia e rejeitou acusações de interrupção da partilha de informações. “Nada está a ser deliberadamente recusado” à Ucrânia, assegurou Rubio durante uma visita à Índia.

O chefe da diplomacia norte-americana explicou que Washington procura encontrar um equilíbrio entre os compromissos assumidos com diferentes parceiros e as próprias necessidades militares dos Estados Unidos. Rubio acrescentou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, está “irritado” com as acusações de que estaria deliberadamente a prejudicar a Ucrânia, nomeadamente através da suspensão da partilha de informações de inteligência.

“O Presidente está irritado porque, antes de mais, não gosta de ser responsabilizado por coisas que não são verdadeiras, incluindo acusações de que teria, de alguma forma, ordenado a interrupção da partilha de informações”, afirmou Rubio.