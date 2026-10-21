IAM | Esplanadas abertas até às 22h

O horário de funcionamento das esplanadas no território passa a ser estendido até às 22h. Segundo um comunicado ontem divulgado pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), a decisão foi tomada depois de ser tido em conta “o ambiente comunitário e de vida da população”.

O IAM explicou ainda que a extensão de horário está de acordo com a actual legislação sobre o ruído, beneficiando o ambiente de negócios e promovendo a economia nocturna.

O IAM voltou a aceitar candidaturas a esplanadas, tendo referido que, desde Agosto de 2025 e até esta terça-feira, dia 20, foram emitidas 58 novas licenças. Assim, o número total de licenças válidas aumentou mais de três vezes em comparação com o período antes do lançamento de novas licenças, foi explicado.