Heroísmo, amor e redenção (II)

Na semana passada, falámos sobre o falecimento do agente da polícia de Hong Kong, Chu Chun-kwok, no hospital onde se encontrava; no entanto, a história do seu heroísmo permanece imortal.

Na manhã de 19 de Julho de 2005, Chu, então com trinta anos, patrulhava sozinho a rua em frente ao Edifício de Serviços Municipais Po On Road em Cheung Sha Wan, Hong Kong, tal como fazia habitualmente. Em determinada altura avistou Liu Chi-yung, um homem de vinte e três anos, cujo comportamento parecia suspeito.

Movido pelo instinto profissional e um elevado estado de alerta, Chu avançou para o interceptar e interrogar. Inesperadamente, Liu sacou de uma faca — com cerca de quinze centímetros de comprimento — e esfaqueou Chu violentamente no lado esquerdo do pescoço, cortando a artéria carótida e fazendo o sangue brotar como uma fonte. Chu entrou em coma devido a uma hipóxia cerebral grave causada por uma hemorragia massiva; ficou permanentemente paralisado e em estado vegetativo. Após vinte e um anos acamado, faleceu finalmente.

Depois do incidente, a mãe de Chu fez questão de visitar o filho no hospital duas ou três vezes por semana. Inicialmente, subia rapidamente a encosta até ao hospital, mas com o passar dos anos e a saúde a piorar, passou a ir de táxi. No entanto, chovesse ou fizesse sol, ela estava sempre lá.

No dia em que Chu faleceu, a mãe, sufocando as lágrimas, disse que, depois de suportar vinte e um anos de sofrimento, o filho estava finalmente livre da dor e partira pacificamente. Aceitou a realidade da sua morte sentindo uma complexidade de emoções — luto e impotência pela perda, mas também alívio por ele finalmente ter sido libertado do sofrimento físico. O seu amor materno duradouro e altruísta é profundamente comovente.

Ao longo desta provação, a esposa de Chu (Choi Yin-ping) teve sempre uma imensa força e um forte sentido de responsabilidade, demonstrando, através das suas acções, um amor profundo que transcende a doença e a passagem do tempo. Durante vinte e um anos, não só cuidou do marido paralisado—dando-lhe banho, medicação e massajando-lhe o corpo—como também assumiu a responsabilidade de sustentar a família sozinha. Determinada a garantir justiça para o marido e os fundos necessários para os cuidados médicos e as despesas familiares, a Sra. Chu demonstrou uma coragem e firmeza notáveis. Em 2008, em nome do marido paralisado, apresentou uma acção cível no Tribunal Superior de Hong Kong contra o agressor, Liu, e a Polícia de Hong Kong. Acabou por garantir uma indemnização, que se tornou uma base financeira crucial para o tratamento contínuo do marido e para a educação da filha.

Após receber a indemnização, especulou-se que a Sra. Chu poderia querer divorciar-se; no entanto, o tempo provou que tal especulação não só era infundada, mas totalmente desnecessária. As suas acções personificavam a forma mais sincera e pura de amor conjugal. Nunca abandonou o marido, cuidando dele com determinação em todas as dificuldades. Assumiu também a responsabilidade de cuidar da mãe e criar a filha, esforçando-se por manter a família unida e honrando tanto os laços conjugais como familiares. É, sem dúvida, o exemplo de uma esposa sem mácula.

A filha, Chu Hiu-tung — que tinha apenas oito anos quando o incidente ocorreu — demonstrou um nível de maturidade e amor filial muito acima da sua idade perante estas difíceis circunstâncias familiares.

Hiu-tung passou grande parte da infância e adolescência nos corredores e enfermarias do hospital. Depois da escola, sentava-se com a mochila ao lado da cama do pai para fazer os trabalhos de casa e partilhar histórias divertidas da escola, mesmo que ele já não pudesse falar. Para ela, o laço familiar mantinha-se intacto simplesmente por estar ao lado do pai, mesmo que ele já não a pudesse levar ao parque. Hiu-tung dizia frequentemente que, sempre que falava com o pai, conseguia sentir as respostas dele através dos olhos ou de reacções subtis: “Sei que ele está sempre a ouvir.”

Ao crescer, Hiu-tung viajou para a Austrália para estudar design, movida pelo amor filial, e licenciou-se com sucesso. No entanto, mesmo enquanto vivia no estrangeiro, o pai continuava a ser a pessoa mais próxima do seu coração. Ao saber que a sua saúde se tinha deteriorado criticamente, Hiu-tung deixou imediatamente o trabalho e regressou rapidamente a Hong Kong. Permaneceu vigilante ao lado do leito, acompanhando o pai heroico — que tinha observado silenciosamente o seu crescimento durante vinte e um anos — enquanto ele percorria a última etapa da sua vida. Através da sua terna, mas firme devoção filial, Hiu-tung personificou a verdadeira essência de um vínculo inquebrável. É verdadeiramente notável que uma criança — que tinha apenas oito anos no início — tenha passado tantos anos a fazer companhia ao pai acamado.

Chu manteve a honra da força policial através da sua rectidão e valor; entretanto, o amor altruísta da mãe, a devoção inabalável da esposa e a dedicação da filha, ergueram em conjunto um monumento espiritual construído de amor e determinação. Esta história, que entrelaça o espírito heroico e o brilho da humanidade, ficará para sempre gravada no coração das pessoas. Se a sociedade possuísse um pouco mais de amor maternal, devoção romântica e afecto familiar, as pessoas teriam um maior conforto e mais cuidados.

E como deveria Liu lidar com a culpa por tudo isto? O sistema de justiça criminal deu uma conclusão legal ao caso, substituindo a vingança privada pela acusação pública. No que diz respeito à indemnização civil, Liu foi legalmente absolvido de responsabilidade devido à sua declaração de falência. Já passaram vinte e um anos; Liu, que antes não conseguia pagar, provavelmente já construiu uma nova vida e acumulou alguns bens. O seu ataque deixou Chu acamado durante vinte e um anos antes da morte, mas Liu não assumiu qualquer responsabilidade financeira devido à falência — uma situação que inevitavelmente evoca um sentimento de frustração em relação à justiça social.

O sofrimento suportado por Chu e a sua morte nunca poderão ser compensados com dinheiro; no entanto, fazer um esforço genuíno para fornecer uma compensação financeira demonstraria pelo menos remorsos e disposição para assumir responsabilidades. Nesta fase, se a família Chu escolhe perdoar Liu ou não, já não é relevante. O que mais importa é que Liu deve compreender profundamente a catástrofe que as suas acções infligiram a outra pessoa e à sua família. Perante este evento infeliz, Liu deve reflectir com sinceridade, reunir coragem para aceitar a responsabilidade e procurar conquistar a compreensão e o perdão da família Chu. Independentemente de o perdão ser concedido ou não, um compromisso sustentado em acções concretas e boa vontade representaria o arrependimento que o público espera e valoriza.

Que Chu descanse em paz, e que a família Chu desfrute de segurança, saúde e felicidade duradouras enquanto ultrapassa o luto e regressa a uma vida normal.

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau

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