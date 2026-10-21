Economia | Banco central mantém taxa de juro inalterada pelo 18.º mês consecutivo

O Banco Popular da China (BPC, banco central) anunciou ontem que vai manter a principal taxa de juro de referência em 3 por cento, pelo 18.º mês consecutivo, em linha com as previsões dos analistas. Na actualização mensal divulgada na sua página oficial, a instituição indicou que a taxa preferencial de empréstimo (LPR, na sigla em inglês) a um ano permanecerá naquele nível durante, pelo menos, mais um mês.

Este indicador, introduzido como referência para as taxas de juro em 2019, é utilizado para determinar o custo dos novos empréstimos, sobretudo às empresas, bem como dos créditos de taxa variável ainda em pagamento.

O banco central anunciou também que a LPR a cinco anos ou mais, utilizada como referência para os empréstimos à habitação, continuará fixada em 3,5 por cento, igualmente em linha com as expectativas dos analistas.

A última redução das taxas de juro na China ocorreu em maio de 2025, quando o BPC procedeu a um corte de dez pontos base, reduzindo a LPR a um ano de 3,1 por cento para 3 por cento e a taxa a cinco anos ou mais de 3,6 por cento para 3,5 por cento.

Perante uma conjuntura económica difícil para a segunda maior economia mundial, a decisão foi então considerada previsível pelos analistas, que antecipavam novas reduções ao longo do restante ano de 2025, que acabaram por não se concretizar.

A manutenção das taxas ocorre um dia depois de o governador do BPC, Pan Gongsheng, ter anunciado que a instituição está a estudar a substituição da principal taxa de referência da política monetária, actualmente baseada em operações a sete dias, por uma taxa a um dia. Pan não adiantou, contudo, quando poderá ser concretizada a alteração.