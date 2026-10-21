Viagens | Isenção de vistos tem reforçado voos com Europa

As ligações aéreas entre a China e a Europa ganharam um novo fôlego com a isenção de vistos para cidadãos de 35 países do velho continente

A decisão da China de isentar de visto cidadãos de 35 países europeus, incluindo Portugal, tem ajudado a reforçar as ligações aéreas com a Europa, disse à Lusa o presidente da Comissão Europeia de Viagens.

Pequim começou em 2023 a isentar de visto os cidadãos de seis países europeus, alargando depois para 30 dias o período de permanência. A medida abrange cerca de 50 países, incluindo 35 estados europeus, e foi prorrogada até ao final de 2026.

“É verdade que o número de europeus que viajam para a China, provenientes de países europeus abrangidos pelo programa de isenção de vistos, aumentou drasticamente”, disse Miguel Sanz numa entrevista à Lusa. Segundo dados oficiais, 17,8 milhões de turistas entraram na China com isenção de visto na primeira metade do ano, mais 30,6 por cento do que no mesmo período de 2025.

“Eu acredito que isto também tenha beneficiado a conectividade entre a China e a Europa, uma vez que há mais pessoas a viajar no sentido oposto”, disse o presidente da Comissão Europeia de Viagens (ETC, na sigla em inglês).

A ETC é uma organização que reúne 35 agências de promoção do turismo da Europa, entre as quais o Turismo de Portugal. O programa de isenção de vistos “é benéfico não só para a China, mas, de certa forma, também para a Europa, pois permite o crescimento da conectividade, o que é sempre um bom indicador”, defendeu Sanz.

A União Europeia fechou o espaço aéreo aos aviões russos após a invasão da Ucrânia, em 2022, e Moscovo retaliou com proibições semelhantes, tornando mais longas e dispendiosas as ligações entre a Ásia e a Europa.

Mais de quatro anos depois, o dirigente espanhol sublinhou que os voos directos entre a China continental e a Europa, assim como ligações com escalas em locais como Hong Kong, Singapura, Tóquio e Seul, “estão em plena expansão”.

No entanto, a crise no Médio Oriente impôs um novo obstáculo, uma vez que os aeroportos da região representavam 14 por cento do tráfego aéreo a nível global, incluindo “grande parte da conectividade entre a Ásia e a Europa”, reconheceu Sanz. “É evidente que a situação no Golfo [Pérsico] tornou ainda mais difícil a deslocação entre a China e a Europa”, disse o presidente da ETC.

Ainda assim, Sanz sublinhou que “existe um grande interesse” em viagens entre a Ásia e o continente europeu, em ambas as direcções, e que os operadores têm conseguido “encontrar formas de redireccionar estes viajantes”.

“Espero que a situação no Golfo [Pérsico] melhore o quanto antes, uma vez que as companhias aéreas da região têm um papel fundamental na conectividade entre a Ásia e a Europa”, acrescentou o espanhol. Sanz reconheceu que a “situação geopolítica” tem “arrefecido um pouco” o interesse dos turistas em viagens de longa distância para a Europa, que parecem “mais difíceis do que eram há um ano”.

Mas “viajar continua no topo dos desejos dos consumidores”, contrapôs o dirigente, que deu como exemplo a China, mercado com “a maior percentagem de pessoas que pretendem viajar para a Europa nos próximos 12 meses”.

Interesse em alta

Em Abril, a ETC divulgou um relatório segundo o qual o interesse em viajar está no nível mais alto desde 2020, embora com menos viagens, de menor duração e com orçamentos mais moderados, devido à incerteza e ao conflito no Médio Oriente.

“Os preços são algo que temos de analisar. Os bilhetes de avião estão a ficar muito caros”, defendeu o também director-geral da agência de promoção do turismo de Espanha.

“Todos precisamos de ajudar a aliviar a situação pois seria muito prejudicial se a conectividade fosse afectada porque as companhias aéreas preferem não operar os seus aviões devido ao custo do combustível”, disse Sanz à Lusa em Macau. O presidente da ETC esteve na região chinesa a propósito do Fórum de Economia de Turismo Global, cuja 12.ª edição teve como tema “Crise, Resiliência e Evolução”.