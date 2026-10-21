FRC | Livro de crónicas de Nelson Moura lançado hoje

EventosFRC | Livro de crónicas de Nelson Moura lançado hoje Hoje Macau - 21 Out 2026 A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe hoje o lançamento da obra ” Let’s All Persevere — Covid, Gaming and Other Macau Oddities”, da autoria do jornalista Nelson Moura, actualmente na agência Lusa. Entre as 18h30 e as 20h, o autor estará presente na sessão moderada pelo também jornalista José Carlos Matias, director da revista “Macau Business” e da agência noticiosa “Macau News Agency” (MNA). Esta obra reúne crónicas escritas no período da pandemia, abrangendo o período de Fevereiro de 2020 a Julho de 2023. Segundo um comunicado da FRC, o livro “retrata as profundas transformações socioeconómicas, o quotidiano e a resiliência discreta de Macau durante a resposta a uma pandemia global sem precedentes na história recente”. As crónicas foram publicadas na revista “Macau Business” e na MNA, combinando “análise jornalística incisiva com uma boa dose de sátira e humor”. Desta forma, o leitor tem acesso a uma “perspectiva profundamente humana sobre uma época histórica”, com textos de opinião que revelam “histórias por detrás das manchetes de uma cidade que enfrentou, de forma conjunta, um período de incerteza”.