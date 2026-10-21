Marcas de Macau presentes no festival “City’Super” em Hong Kong

Decorre até ao final deste mês o “Festival de Macau da City’Super 2026: De regresso a Macau”, com a apresentação de 20 marcas locais em quatro lojas da City’Super, no empreendimento comercial New Town Plaza, em Sha Tin. As marcas de Macau também podem ser vistas em locais como o IFC Mall, na zona de Central; Times Square, Causeway Bay; e ainda Harbour City, em Tsim Sha Tsui.

Este evento nasce da parceria entre a Associação Industrial de Macau e a operadora de jogo MGM. Segundo um comunicado da MGM, pretende-se com esta iniciativa “apoiar a expansão das marcas de Macau” e ainda “alargar o alcance das empresas locais no mercado de Hong Kong”.

Serão expostos “mais de 400 produtos”, numa “vasta selecção de artigos produzidos em Macau”, sendo que muitos deles têm a certificação de qualidade “M-Mark”.

Esta é a terceira edição do evento, sendo que a primeira aconteceu em 2024. Segundo a mesma nota, o festival “ajudou um total de 16 marcas de Macau a entrar no mercado de Hong Kong, afirmando-se como um modelo de apoio à expansão comercial das empresas locais”.

MTC e gastronomia

Citado pela mesma nota, o presidente da associação, Fong Son Kin, declarou que o tema desta edição do festival é ” De Regresso a Macau — Uma Viagem Gastronómica Intemporal”, com artigos que abrangem áreas como alimentação e bebidas, medicina tradicional chinesa, produtos de bem-estar, artigos provenientes dos países de língua portuguesa e produtos culturais e criativos.

“Com esta iniciativa, pretendemos proporcionar às empresas de Macau uma plataforma valiosa para alargarem a sua presença no mercado e reforçarem o valor das suas marcas”, afirmou.

Thomas Woo, presidente do grupo City Super, declarou que com este festival há uma “combinação seleccionada de gastronomia, arte e experiências interactivas”, proporcionando-se aos consumidores “uma viagem cultural memorável e enriquecedora”. Com a exposição dos produtos “Made in Macau” existem mais “oportunidades de intercâmbio e colaboração entre os sectores de Hong Kong e Macau”, destacou.