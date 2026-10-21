Orquestra de Macau | “Obras-primas do Século XX” em novo concerto

A chegada do Outono traz um novo espectáculo da Orquestra de Macau. “Rophé e Skride Interpretam Obras-Primas do Século XX” é o nome do concerto marcado para o dia 7 de Novembro no grande auditório do Centro Cultural de Macau. O violino de Baiba Skride e o trabalho de maestro de Pascal Rophé destacam-se no cartaz

O Instituto Cultural (IC) apresenta no próximo dia 7 de Novembro, às 20h, um concerto de música clássica cujos protagonistas são a Orquestra de Macau (OM) e “músicos de renome internacional”. Segundo um comunicado do IC, são eles a violinista Baiba Skride e o maestro francês Pascal Rophé, nomes de relevo do concerto “Rophé e Skride Interpretam Obras-Primas do Século XX”, que acontece no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

Nesta sala de espectáculos será interpretado o “Concerto para Violino nº2 em Dó Sustenido Menor”, do compositor Shostakovich. Além disso, a OM vai interpretar a “Suite Sinfónica ‘Printemps’ (Primavera)”, de Claude Debussy, e ainda a “magistral criação” para Orquestra “Sinfonia em Três Andamentos” de Stravinsky.

Durante cerca de 1h30, o concerto compõe-se de “obras emblemáticas do século XX, proporcionando ao público uma experiência musical memorável”. Os bilhetes já estão à venda na Bilheteira “Enjoy Macao”, com preços a variar entre 150 e 300 patacas.

O melhor dos melhores

O IC descreve o maestro Pascal Rophé como sendo “um dos mais aclamados maestros franceses no actual panorama musical internacional, destacando-se particularmente pela mestria na interpretação do repertório sinfónico do século XX e contemporâneo”. Assim, é tido como “um dos intérpretes de referência das obras do século XX”.

No caso da violinista Baiba Skride, ganhou o primeiro prémio no concurso “Queen Elisabeth”, aliando “uma técnica impecável a uma profunda expressividade artística”.

“A violinista apresenta-se frequentemente com orquestras de renome internacional, tais como a Berliner Philharmoniker, a New York Philharmonic, a Dresden Philharmonie e a San Francisco Symphony. É de salientar que o seu disco com os concertos para violino de Shostakovich, lançado em 2025, foi nomeado para o prémio Opus Klassik na categoria ‘Gravação de Concerto do Ano'”, explica o IC.