Bilhetes | Burlas causam prejuízos de 18.954 patacas

Entre sexta-feira e domingo, a Polícia Judiciária recebeu quatro queixas de burlas na compra online de bilhetes para concertos, com os prejuízos das vítimas a atingirem 18.954 patacas. A informação foi divulgada ontem pelas autoridades e citada pelo jornal Ou Mun.

Todas as vítimas são residentes do Interior, descritas pelas autoridades como jovens, e foram atraídas para o esquema através das redes sociais, onde responderam a publicações a prometer bilhetes para “concertos muito concorridos”. Após entrarem em contacto com o autor das publicações, os jovens concordaram realizar transferências bancárias que variaram entre 700 e 8.500 patacas.

No entanto, os bilhetes nunca foram entregues, e após reclamação das vítimas, os burlões pediram mais dinheiro com diferentes propósitos para “garantirem” a entrega ou bloquearam os contactos com os queixosos. O caso está em investigação e, até ontem, não tinham sido feitas detenções.

Jogo Ilegal | Dois detidos devido a apostas por telefone

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de dois homens por suspeita de envolvimento em apostas por telefone num casino do Cotai. Segundo a informação divulgada ontem, um dos suspeitos era responsável por filmar secretamente as jogadas nas mesas de bacará, enquanto o outro actuava como vigia.

A situação foi descoberta pela PJ no domingo, na sequência de uma denúncia que levou à pronta detenção dos suspeitos. Além das detenções, foram apreendidas ferramentas utilizadas no crime, assim como 281.500 dólares de Hong Kong em fichas e numerário. Os dois homens detidos têm 43 e 50 anos, são do Interior e afirmaram estar desempregados.

A PJ indiciou os dois homens pelo crime de exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar online ou jogos mútuos online, que prevê uma pena de prisão que pode chegar aos oito anos. O caso foi remetido para o Ministério Público.