Trânsito | DSAT não vai instalar semáforos com contagem

A Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) não planeia instalar temporizadores que fazem contagem decrescente em semáforos para peões nas zonas antigas da cidade, nem nos semáforos para veículos nas principais vias.

A posição foi tomada em resposta a uma interpelação escrita de Chan Lai Kei, que apontava para a desadequação de semáforos em travessias face ao “aumento acelerado da densidade populacional e do envelhecimento da sociedade em Macau, e ainda com o crescimento contínuo do número de visitantes”. O deputado ligado à comunidade de Fujian considera desadequadas as instalações de travessias, em particular nas zonas mais movimentadas, obrigando peões a atravessar a estrada por fases, esperando num espaço reduzido.

A DSAT refere que não tem planos para alterar a situação, referindo vagamente que “peões e condutores reagem de forma diferente à contagem decrescente”. Sobre a travessia de estradas, a DSAT salienta que desde 2019 foram optimizadas mais de 400 passadeiras, incluindo a instalação de “travessias pedonais omnidireccionais”.