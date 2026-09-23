GP Macau | Conhecidos primeiros nomes da prova de Motos

As listas oficiais de inscritos para o 73.º Grande Prémio de Macau só deverão ser divulgadas em meados de Outubro, em linha com a tradição dos últimos anos. Ainda assim, começam já a ser conhecidos alguns dos pilotos que irão enfrentar o desafiante Circuito da Guia na edição deste ano do Grande Prémio de Motos, agendada para 19 a 22 de Novembro

Nas oficinas das equipas, tanto no Reino Unido como na Europa continental, vivem-se dias de intensa actividade. Enquanto os responsáveis pela logística e mecânicos preparam os contentores que irão transportar o material para Macau, as formações ultimam a preparação das suas motos para aquela que é uma das provas mais exigentes do calendário internacional de estrada. Tendo em conta que o transporte marítimo entre os portos europeus e o Extremo Oriente pode demorar até seis semanas, as equipas estão a concluir os últimos ensaios nos bancos de potência e a desmontar os chassis antes de acondicionarem as suas principais motos nos contentores, operação que deverá decorrer no início de Outubro.

À medida que os convites vão sendo formalizados, alguns pilotos têm recorrido às redes sociais para confirmar a sua presença. Foi o caso de Fredrik Matthys e Kevin Keyes, da Daracore Racing.

Numa competição historicamente marcada por uma forte presença de pilotos britânicos e de outras nacionalidades com tradição nas corridas de estrada, o belga Fredrik Matthys, primeiro campeão da ESR (European Series Road Racing), fará a sua estreia no Grande Prémio de Motos de Macau aos comandos de uma BMW.

Com experiência acumulada no Isle of Man TT e no North West 200, o irlandês Kevin Keyes também estará presente, aos comandos de uma Honda. O piloto, vencedor da corrida de Supersport em Kells, terá a sua primeira participação em Macau assegurada pela equipa irlandesa Daracore Racing.

Bottalico procura melhorar resultado

Um dos pilotos que mais surpreendeu na edição do ano passado foi Maurizio Bottalico. O italiano, de 44 anos, participou pela primeira vez no Grande Prémio de Motos de Macau em 2025, aos comandos de uma BMW M 1000 RR preparada pela Crowe Performance / Bottalico, e terminou a prova num excelente sexto lugar. Este ano, Bottalico regressará à RAEM com o objectivo de melhorar esse resultado. A sua BMW M 1000 RR será preparada pela RVS Motorsport.

Também Olivier “Lupi” Lupberger já recebeu o convite para a edição deste ano. O motociclista suíço regressará assim a Macau, depois de ter ficado ausente da lista de participantes na edição de 2025. Habitualmente aos comandos de uma Yamaha R1, Lupberger conhece bem o traçado citadino, onde se estreou em 2023.

Outro regresso já confirmado é o de Mikey Evans. O nativo da Ilha de Man e piloto da Dafabet Racing terminou a edição do ano passado na nona posição, aos comandos de uma Honda CBR1000RR-R, e deverá manter-se fiel à marca japonesa no seu regresso ao Circuito da Guia.

Todd em dúvida, mas há mais nomes fortes

Davey Todd, vencedor das duas últimas edições do Grande Prémio de Motos de Macau, é uma das principais incógnitas para a edição deste ano. O piloto britânico sofreu, em Março, um grave acidente durante a qualificação para a Daytona 200, nos Estados Unidos, quando se preparava para participar na competição. O acidente provocou-lhe fraturas no fémur, na tíbia, no pé e no nariz. Todd foi posteriormente submetido a uma intervenção cirúrgica, durante a qual lhe foi colocada uma haste no fémur e parafusos na tíbia, seguindo-se um longo período de recuperação e fisioterapia. Desde então, o piloto britânico ainda não regressou à competição, sendo, por isso, possível que falhe a prova que encerra a temporada internacional de “road racing”.

Nos bastidores, contudo, há outros nomes de peso associados à edição deste ano. Peter Hickman, vencedor por cinco vezes em Macau, deverá estar de regresso ao Circuito da Guia, tal como Rob Hodson, da SMT Racing.

Também Michael Dunlop poderá voltar a competir em Macau. Filho de Robert Dunlop, vencedor do Grande Prémio em 1989, Michael é uma das figuras maiores da história moderna das corridas de estrada e o seu regresso ao Circuito da Guia, 15 anos depois da última participação, a ser confirmado, será naturalmente um dos pontos de interesse do 58.º Grande Prémio de Macau.