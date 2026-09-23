Corrupção | PCC expulsa duas altas patentes militares

O general de mais alta patente do Exército chinês e outro alto oficial militar foram expulsos do Partido Comunista, por suspeitas de corrupção e deslealdade, noticiou ontem a imprensa estatal.

As expulsões dos generais Zhang Youxia — vice-presidente da poderosa Comissão Militar Central e segundo na hierarquia militar, atrás apenas do Presidente Xi Jinping — e Liu Zhenli — chefe do Estado-Maior Conjunto da comissão — enquadram-se numa ampla e contínua campanha de purga de oficiais militares e de combate à corrupção, segundo a agência AP.

Ambos foram acusados de serem “desleais e desonestos para com o Partido”, bem como de abusarem dos seus poderes para favorecer promoções de terceiros e de aceitarem indevidamente presentes e uma “enorme quantidade de dinheiro”, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Os dois “violaram gravemente a disciplina e as normas políticas” e também falharam na “supervisão dos seus familiares e de membros próximos das suas equipas”, adiantou a Xinhua. Os casos, resultantes de uma longa investigação, foram encaminhados para os procuradores militares, acrescentou a agência.

Xi Jinping tem exigido que a alta cúpula militar esteja livre de corrupção e demonstre uma lealdade inabalável à liderança do Partido Comunista. “Não pode haver ninguém nas forças armadas que nutra deslealdade para com o Partido (Comunista)”, disse Xi em declarações publicadas pela Xinhua em Março.