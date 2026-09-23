MNE | “China e UE não devem travar guerra comercial”, diz chefe da diplomacia chinesa

China / ÁsiaMNE | “China e UE não devem travar guerra comercial”, diz chefe da diplomacia chinesa Hoje Macau - 23 Set 2026 O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou ao homólogo alemão, Johann Wadephul, que a China e a União Europeia (UE) “não devem travar uma guerra comercial”, informou a diplomacia chinesa. Wang fez as declarações durante uma conversa telefónica realizada na segunda-feira com Wadephul, na qual ambos abordaram as relações bilaterais, a situação internacional e as tensões comerciais entre a China e a UE. De acordo com o comunicado chinês, Wang afirmou que a China e a Alemanha, enquanto duas grandes economias e parceiros estratégicos abrangentes, devem “reforçar a comunicação estratégica”, aumentar a confiança mútua e aprofundar a cooperação prática face ao “impacto do unilateralismo e da desglobalização”. O chefe da diplomacia chinesa defendeu que ambos os países enviem um sinal positivo de defesa conjunta do multilateralismo e do comércio livre, bem como contribuam para reforçar a confiança da comunidade internacional nas relações entre Pequim e Bruxelas. Wang manifestou a esperança de que “a Alemanha mantenha uma atitude racional e pragmática, desempenhe um papel positivo no seio da UE e incentive o bloco a defender o comércio livre”. O ministro afirmou ainda que a China e a UE são “parceiros estratégicos abrangentes” e que as duas partes não devem entrar numa guerra comercial, num contexto de endurecimento do tom europeu sobre o défice comercial, o excesso de capacidade industrial chinesa e o acesso das empresas europeias ao mercado chinês. Wadephul, segundo a versão chinesa, afirmou que a Alemanha mantém a vontade de reforçar os intercâmbios de alto nível com a China, aprofundar a cooperação no comércio e no investimento e elevar o nível dos laços bilaterais.