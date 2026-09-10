Jiangxi | Sobe para 13 o número de mortos em deslizamentos de terra

O número de mortos numa série de deslizamentos de terra que atingiram no sábado a província de Jiangxi, no sudeste da China, aumentou para 13, enquanto três pessoas continuam desaparecidas, noticou ontem a agência oficial Xinhua.

Um dos deslizamentos ocorreu cerca das 04:00 de sábado, na localidade de Gaoping, no distrito de Suichuan, após vários dias de chuvas intensas associadas ao tufão Saudel, e causou até agora 12 mortos e um desaparecido.

As chuvas fortes e persistentes provocaram também deslizamentos nas localidades de Zuo’an e Tanghu, no mesmo distrito, onde uma pessoa morreu e outras duas estão desaparecidas. O deslizamento em Gaoping envolveu mais de 30.000 metros cúbicos de terras e afectou 12 habitações, oito das quais ficaram completamente destruídas, enquanto as restantes quatro sofreram danos.

As operações de socorro avançaram na madrugada de domingo, quando as equipas conseguiram reabrir por completo a estrada de acesso à aldeia de Mingkeng, onde ocorreu o deslizamento, permitindo a entrada progressiva de maquinaria pesada.

As buscas prosseguem na zona da catástrofe, actualmente dividida em quatro áreas para optimizar os trabalhos, com 170 elementos das equipas de socorro mobilizados. Além da procura pelos desaparecidos, as autoridades estão a reforçar as vias de acesso e a adoptar medidas para prevenir novos deslizamentos.

O portal noticioso Yicai informou ontem que, até ao final da tarde de terça-feira, mais de 15.000 residentes do distrito de Suichuan tinham sido retirados para locais seguros. Saudel, cujos remanescentes provocaram fortes precipitações depois de o ciclone ter perdido intensidade, afectou um total de 161.500 pessoas em Jiangxi.

As chuvas associadas ao sistema provocaram também esta semana inundações na vizinha província de Fujian, onde mais de uma centena de habitações ruíram.