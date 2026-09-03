Saudel | Baixa possibilidade de ser içado sinal 3

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) consideram que existe a “baixa possibilidade” de ser içado o sinal 3 de tempestade entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira, dia 4. Mantém-se içado o sinal 1 de tempestade.

Segundo as previsões das autoridades, a tempestade tropical “Saudel” irá atravessar o interior da província de Guangdong e “mover-se para Oeste, aproximando-se novamente da Foz do Rio das Pérolas” esta sexta-feira.

Porém, “vai enfraquecer gradualmente”, ainda sem certezas quanto ao grau de enfraquecimento da tempestade, daí a possibilidade de ser içado o sinal 3. Os SMG destacam que, com a passagem do “Saudel”, Macau vai ter chuvas esta sexta-feira com ventos fortes.