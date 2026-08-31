Triatlo | João Nuno Batista quarto na etapa chinesa do Campeonato do Mundo

DesportoTriatlo | João Nuno Batista quarto na etapa chinesa do Campeonato do Mundo Hoje Macau - 31 Ago 2026 O português João Nuno Batista terminou sábado no quarto lugar a etapa de Weihai, na China, do Campeonato do Mundo de Triatlo, ganha pelo suíço Max Studer, que revalidou o título de 2025. O atleta de 20 anos completou a prova da elite masculina em 01:41.41 horas, a 33 segundos do vencedor, enquanto o espanhol David Cantero foi segundo, com 01:41.18, e o canadiano Tyler Mislawchuk, que cronometrou 01:41.25, foi terceiro. O português terminou a 16 segundos do pódio a prova, que incluiu 1,5 quilómetros de natação, 38,6 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida. João Nuno Batista, integrado no Projecto Olímpico da Federação de Triatlo de Portugal, ocupa actualmente o 35.º lugar do ranking mundial, o 17.º nas World Triathlon Series e o 22.º na hierarquia continental. De acordo com os registos da federação, João Nuno Batista soma 55 participações, 21 pódios e 10 vitórias. O quarto lugar em Weihai surge depois do 11.º posto alcançado no Europeu sub-23 de ‘sprint’, em Elblag, na Polónia, em Julho. A liderança do Campeonato do Mundo continua a pertencer a Vasco Vilaça, faltando disputar uma etapa na República Checa, antes da grande final, em 23 de Setembro, em Pontevedra, Espanha, na qual Batista também irá participar.