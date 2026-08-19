ASEAN | CPLP quer explorar oportunidades de cooperação

O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) incentivou ontem a presidência timorense da organização a explorar oportunidades de cooperação com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, sigla em inglês).

No comunicado final da 31.ª reunião ordinária daquele órgão da CPLP, o Conselho de Ministros reconhece o momento como um “marco para o reforço da integração regional” de Timor-Leste, que aderiu à organização em outubro passado, e para a sua “crescente participação nos assuntos regionais e internacionais”.

No comunicado final destaca o “potencial do país em contribuir para o aprofundamento das relações de cooperação” entre as duas organizações, num momento dos preparativos em curso por parte de Timor-Leste para assumir a presidência da ASEAN em 2029.

Nesse sentido, o Conselho de Ministros da CPLP encorajou a presidência timorense, em articulação com o secretário executivo, a “explorar oportunidades concretas de diálogo e cooperação entre a CPLP e a ASEAN em áreas de interesse comum”.

Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, disse que a adesão de Timor-Leste à organização do sudeste asiático é um “passo muito importante e corajoso”.

Paulo Rangel considerou que vai exigir “muita dinâmica” em Timor-Leste, mas também para todos os países da CPLP, porque projectam a língua portuguesa e o “espírito pacífico construtor de pontes da CPLP” para aquela região, que é a “região economicamente mais dinâmica do mundo”.