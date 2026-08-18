Equador | Presidente começa visita de Estado à China

O Presidente do Equador, Daniel Noboa, chegou à China este domingo para uma visita de Estado de oito dias, durante a qual se reunirá com o homólogo chinês, Xi Jinping, e outros altos dirigentes do país asiático.

Segundo a agência oficial Xinhua, a viagem ocorre após convite de Xi, tratando-se da primeira visita de Estado do chefe de Estado equatoriano à China. O Presidente chinês terá uma reunião com Noboa em Pequim, enquanto o primeiro-ministro, Li Qiang, e o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, terão encontros separados com o líder equatoriano.

Pequim espera que a deslocação permita “consolidar ainda mais a confiança política mútua”, manter a amizade bilateral e impulsionar novos avanços na parceria estratégica integral entre os dois países, que este ano assinala o seu décimo aniversário.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano, Roberto Kury, Quito procurará durante a visita atrair investimentos chineses nos sectores da energia e da mineração, além de reforçar as exportações para o mercado asiático.

Entre os temas em discussão entres os dois países figuram também as restrições impostas pela China a 14 empresas equatorianas exportadoras de camarão, afectadas desde Outubro de 2025 por controlos relacionados com alegado excesso de metabisulfito de sódio e com o vírus da mancha branca.

O Equador pretende igualmente abordar com Pequim questões ligadas à operação e manutenção da hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a maior do país, construída pela estatal chinesa Sinohydro e recebida formalmente pelo governo equatoriano em Abril passado.

A China e e Equador assinaram em Maio de 2024 um tratado de livre comércio, enquanto em Junho de 2025 Xi e Noboa participaram em Pequim na assinatura de um plano de cooperação para impulsionar o macroprojecto chinês das Novas Rotas da Seda, iniciativa à qual o país latino-americano aderiu em 2018.