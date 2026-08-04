Seaport Research Partners prevê jogo a expandir-se em Agosto e Setembro

A correctora Seaport Research Partners prevê que as receitas brutas do jogo vão expandir-se em termos anuais 4,5 por cento em Agosto e 11 por cento em Setembro. As previsões constam do mais recente relatório da corretora sobre Macau, citado pelo portal GGRAsia.

“Estimamos que as receitas brutas do jogo em Agosto vão crescer 4,5 por cento, em termos anuais, motivadas pelo regresso da procura, uma vez que alguns clientes vão regressar a Macau, depois de terem adiado as viagens devido ao Campeonato Mundial de Futebol”, pode ler-se no relatório assinado pelo analista Vitaly Umansky.

Esta previsão aponta para receitas brutas em Agosto de cerca de 23,16 mil milhões de patacas, com uma média diária de 747 milhões de patacas.

Nos últimos dois meses, as receitas do jogo apresentaram quebras, que foram explicadas pelos analistas com o Mundial de Futebol. Em Junho a contracção anual das receitas do jogo foi de 12,1 por cento, para 18,52 mil milhões de patacas. Em Julho a redução foi de 8,4 por cento, para 20,26 mil milhões de patacas.

Nota de optimismo

O relatório da corretora aponta também que em Setembro o crescimento anual será na ordem dos 11 por cento. Devido a este crescimento, Vitaly Umansky aponta que se espera que as receitas do terceiro trimestre do ano deverão crescer 1,8 por cento, enquanto as receitas do último trimestre deverão expandir-se anualmente 3,2 por cento.

Apesar das previsões mais optimistas, a Seaport Research Partners reconhece que há aspectos negativos que podem ter impacto na principal indústria de Macau. Entre estes riscos, Umansky identifica o abrandamento económico no Interior, a possibilidade de serem adoptadas mais restrições na circulação de capitais e pessoas do Interior para Macau e ainda o impacto de tufões.

Ao mesmo tempo, o relatório indica igualmente que o número de jogadores do segmento de massas que passam a noite em Macau continua aquém dos níveis pré-pandemia. Contudo, o analista explica que qualquer inversão desta tendência vai causar um crescimento adicional das receitas brutas do jogo.