Jogo | Receitas globais subiram 42% em 2021 face a 2020

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicou ontem que as receitas globais do sector do jogo cifraram-se em 90,81 mil milhões de patacas em 2021, mais 42 por cento em relação ao ano anterior, materializando os efeitos da “recuperação das actividades turísticas, originada pelo número de visitantes entrados em Macau”.

A estatística consta dos resultados do inquérito do sector do jogo do ano passado, que foi publicado ontem e que refere “que as receitas provenientes do jogo (87,54 mil milhões de patacas) cresceram 45,1 por cento”.

Porém, a DSEC indica que “os juros recebidos (2,61 mil milhões de patacas) desceram 1,7 por cento. As receitas globais do sector do jogo equivaleram apenas a cerca de 30 por cento das receitas globais registadas em 2019, apesar de terem retomado o crescimento em relação ao ano 2020.