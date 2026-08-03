Crime | Seguranças de casino detidos por chantagem e coacção

Catorze seguranças de um casino em Macau foram detidos na semana passada sob suspeita de associação criminosa, extorsão e coacção, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) do território.

“O grupo estava em actividade desde Março de 2025, era estável, com funções claramente definidas, e contava com a orientação do responsável pela segurança do casino envolvido no caso”, indicou a PJ nas redes sociais.

A polícia acredita que o grupo extorquiu pagamentos a pelo menos 30 pessoas entre Março de 2025 e Julho de 2026, em troca de ocultar suspeitas de roubo, fraude e outras infracções dentro do casino.

Para evitar serem detectados, os membros do grupo passaram a recorrer a um intermediário que confirmava os alvos através de fotografias, enquanto os seguranças intensificavam as fiscalizações e cobravam uma “taxa de protecção” mensal de 10.000 dólares de Hong Kong.

Ainda de acordo com a mesma fonte, oito dos seguranças envolvidos eram responsáveis por coagir ou cobrar as taxas, enquanto cinco intermediários tratavam da negociação dos detalhes dos valores e da transmissão dos pagamentos. De acordo com a PJ, quem recusasse pagar era levado para o posto de segurança, onde era intimidado, incluindo com “ameaças de entrega às autoridades ou de deportação”.